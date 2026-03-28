Λίγο πριν την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και τον ημιτελικό στο FIBA Europe Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ, η Μούρθια φιλοδώρησε με «κατοστάρα» την Μπιλμπάο (100-81) για την 24η αγωνιστική της ACB.

Λίγα 24ωρα πριν τον πρώτο ημιτελικό του FIBA Europe Cup στο PAOK Sports Arena μεταξύ ΠΑΟΚ-Μούρθια (1/4, 19:15), η ισπανική ομάδα έστησε το... δικό της πάρτι στο «Palacio de Deportes de Murcia» κερδίζοντας εύκολα την Μπιλμπάο με 29 πόντους διαφορά!

Ο προπονητής Σίτο Αλόνσο είδε πέντε παίκτες της ομάδας του να είναι «διψήφιοι», με τον άλλοτε γκαρντ (και) του Άρη, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους να ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και έχοντας 6/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Ακολούθησε ο Κίλαν Μάρτιν, ο οποίος με τη σειρά του σημείωσε άλλους 18 πόντους με 1/1 διποντο, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές και 2 ριμπάουντ σε 27:26 λεπτά συμμετοχής. Ο Ράντεμπο είχε 16 πόντους με 4/8 τρίποντα, ενώ ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, Χάουαρντ Σαντ-Ρος μέτρησε 14 πόντους με 2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 4/6 βολές.

Συνολικά η Μούρθια είχε πάρει «φωτιά» έξω από τα 6.75 μέτρα καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 52% και 16/31 τρίποντα (!) ενώ είχε επίσης 56% στα δίποντα με 18/32.