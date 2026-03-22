Με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο η Μπασκόνια ξεπέρασε (94-81)το εμπόδιο της Τζιρόνα για την 23η αγωνιστική της Liga Endesa, με τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και τον Κόμπι Σίμονς, να πραγματοποιούν πολύ καλή εμφάνιση.

Από την άλλη πλευρά οι φιλοξενούμενοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια με τον Μαρτίνας Γκέμπεν, αλλά στο τέλος έμεινα από... βενζίνη στο ντεπόζιτο. Η Μπασκόνια βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-7, ενώ η Τζιρόνα έχει ρεκόρ 11-11 και είναι στην 10η θέση.

Στο πρώτο ημίχρονο η Τζιρόνα ήταν καλύτερη και είχε τον έλεγχο (21-23 στο 10 και 43-44 στο 20’), δείχνοντας πως θα αποδειχθεί «σκληρό καρύδι» για τους αντιπάλους της. Ωστόσο, σταδιακά στην επανάληψη, οι Βάσκοι που είχαν κόπωση λόγω της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την Euroleague βρήκαν τη δύναμη να απαντήσουν και με το επιμέρους σκορ να είναι 25-14 μπόρεσε να φτάσει στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-23, 43-44, 69-67, 94-81.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 5 (9 ριμπ., 3 ασίστ), Σίμονς 19 (1/3 τριπ., 4 ασίστ), Βιλάρ 6, Ομορούγι 12 (4 ριμπ., 3 ασίστ), Κούρουκς, Λουβαβού-Καμπαρό 21 (2/5 τριπ., 2 ριμπ., 2 ασίστ), Σπανιόλο 12 (1/4 τριπ., 7 ριμπ., 4 ασίστ), Φόρεστ 8 (3 ριμπ., 3 ασίστ), Έντουαρντς 4, Μπολ, Φρις 5 (1/5 τριπ.), Κατιασβίλι 2.

ΤΖΙΡΟΝΑ (Φερνάντεζ): Μπουσκέτς 13 (1/2 τριπ., 3 ριμπ.), Νίντχαμ 10 (2/4 τριπ., 5 ριμπ., 2 ασίστ), Χιούτζ, Φερνάντο 6 (2/5 τριπ., 4 ασίστ), Βιλντόζα 5 (1/3 τριπ.), Λίβινγκστον 10 (1/5 τριπ., 3 ριμπ., 8 ασίστ), Γκέμπεν 20 (2/4 τριπ., 4 ριμπ.), Σανμάρτιν, Ρόσμπερτ, Μαρτίνεζ 4 (4 ριμπ.), Μάριτς 6 (6 ριμπ.), Σουσίνσκας 7 (1/2 τριπ.).



