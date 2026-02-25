Μεγαλειώδη υποδοχή επιφύλαξαν στους παίκτες της Μπασκόνια οι φίλοι της ομάδας για την κατάκτηση του Copa Del Ray.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε από πολύ νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (24/2) στην κεντρική πλατεία της Βιτόρια που είναι γνωστή ως «Plaza de la Virgen Blanca» (Λευκή Παρθένος), προκειμένου να γιορτάσει με τους παίκτες της Μπασκόνια και τον Πάολο Γκαλμπιάτι την κατάκτηση του Copa Del Ray στη Roig Arena της Βαλένθια!

Περισσότεροι από 30.000 φίλοι της Μπασκόνια υποδέχθηκαν τους τροπαιούχους δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό με τον Τρεντ Φόρεστ πολυτιμότερο παίκτη (MVP) της αναμέτρησης να κλέβει την παράσταση. Μάλιστα, μίλησε στον κόσμο λέγοντας τους «Σας αγαπώ όλους, νιώθουμε την ενέργεια σας, ευχαριστούμε που είστε εδώ και που μας στηρίζετε σε κάθε παιχνίδι εντός και εκτός έδρας». Και γνώρισε την αποθέωση.

Το μπλέ λεοφωρείο της ομάδας που έγραφε «χαρακτήρας της Μπασκόνια» έφτασε περίπου στις 7 ώρα Βιτόρια και έγινε δεκτό με κόκκινες και μπλε φωτοβολίδες δημιουργώντας μια μοναδική παλέτα χρωμάτων στον ουρανό.

Ο αρχηγός Τάντας Σεντεκέρσκις κρατούσε το τρόπαιο στα χέρια του ενώ ο Πάολο Γκαλμπιάτι κέρδισε τα περισσότερα χειροκροτήματα από τον κόσμο που αναγνώρισε την συνεισφορά του στη μεγάλη επιτυχία.

Στη συνέχεια οι φίλοι της Μπασκόνια έσπευσαν να αποθεώσουν τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και τον Τρεντ Φόρεστ. «Λουβαβού μην φεύγεις...» και «Φόρεστ μείνε» ήταν τα δυο κυρίαρχα συνθήματα. Τα συμβόλαια των δυο παικτών της ομάδας της Βιτόρια λήγουν στο τέλος της σεζόν και είναι λογικό να υπάρχουν ήδη ομάδες που τους έχουν προσεγγίσει. Ο κόσμος από την πλευρά του πιέζει ώστε να μείνουν στη Μπασκόνια και να μην αποχωρήσουν.