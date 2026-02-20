Η Μπασκόνια επικράτησε της Τενερίφη με 91-81 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας.

Την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Copa Del Ray πανηγύρισε η Μπασκόνια, αφού επικράτησε της Τενερίφη με 91-81, έχοντας ως... μπροστάρη τον Φόρεστ που πέτυχε 15 πόντους.

Το σύνολο του Πάολο Γκαλμπιάτι, κάνοντας ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στο οποίο δέχτηκε μόλις 33 πόντους και σκόραρε 44, κατάφερε να προηγηθεί και να πάρει τα... ηνία ενόψει της συνέχειας.

Μετά την ανάπαυλα η Μπασκόνια δεν παρουσίασε το ίδιο πρόσωπο με το πρώτο μέρος και ένιωσε την απειλή της αντιπάλου της, με το τρίτο δεκάλεπτο να τελειώνει (64-60).

Ωστόσο στην 4η και τελευταία περίοδο, βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να ελέγξει την αναμέτρηση και εν τέλει να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa Del Ray όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Μούρθια.

Για τους Βάσκους κορυφαίος ήταν ο Φόρεστ που τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, ενώ στην αντίπερα όχθη για την Τενερίφη ξεχώρισε ο Φιτιπάλδο που τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 45-33, 64-60, 91-81

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Φόρεστ 15 π., Καμπαρό 14π., Κορούτς 11π., Ντιακιτέ 10π. (5ριμπ.), Ομορούγι 8 π. (3ριμπ, 7 ασίστ), Σπανιόλο 5 π., Ραζντεβίτσιους 4π.(5ριμπ.), Φρις 2π., Χάουαρντ 2π.

Τενρίφη (Βιντορέτα): Φιτιπάλδο 14π., Σκραμπ 11π., Φερνάντεθ 8π, Αμπρομάιτις 7π. (4ριμπ.), Γκιεντράιτις 7π., Σερμαντίνι 6π. (3ριμπ.), Βαν Μπεκ 6π., Γκιέρρα 4π., Ντουρνέκαμπ 2π. (7ριμπ, 1 ασίστ), Σάστρ 2π.

