Ο αρχηγός της Ρεάλ Σέρχιο Γιούλ είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά στην ιστορία του Copa Del Ray, απέχει 23 πόντους από τον Βιγιακάμπα και κυνηγά τον 14ο τελικό και τον 8ο τίτλο του.

Ο Σέρχιο Γιούλ συνεχίζει να γράφει ιστορία ενώ διανύει την 20ή του σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Από το πρώτο του Κύπελλο με τους Μαδριλένους το 2008 στη Βιτόρια (μια διοργάνωση που στέφθηκε με νίκη για τους Ρίκι Ρούμπιο και Ρούντι Φερνάντεθ), μέχρι τη φετινή διοργάνωση στη Βαλένθια, έχει απουσιάσει μόνο από το Κύπελλο του 2018 λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο.

Ο αρχηγός της Ρεάλ ηγείται από την Πέμπτη (19/2) στην κατάταξη των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στις τελικές φάσεις του Κυπέλλου (Copa Del Ray). Στον προημιτελικό αγώνα με τη Μάλαγα αγωνίστηκε για 14 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, φτάνοντας συνολικά τα 982 λεπτά. Επιπλέον, κατέχει τη δεύτερη θέση στους κορυφαίους σκόρερ με 468 πόντους στο 18ο του Κύπελλο.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Σέρχιο Γιούλ ξεπερνά στην παρουσία στο παρκέ δύο εμβληματικούς παίκτες του ισπανικού μπάσκετ, τον πρώην συμπαίκτη του Φελίπε Ρέγιες (976 λεπτά) και τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο (973) της Μπαρτσελόνα, παρόλο που και οι δύο έχουν περισσότερες συμμετοχές στις τελικές φάσεις. Ο Ρέγιες συγκέντρωσε 22 συμμετοχές από το 2000 έως το 2021 και ο Ναβάρο 19 από το 1998 έως το 2018.

Από τα 18 Κύπελλα στα οποία ο Σέρχιο Γιούλ συμμετείχε, στις 13 από τις 17 προηγούμενες διοργανώσεις η Ρεάλ κατάφερε να φτάσει στον τελικό, κερδίζοντας επτά από αυτά. Αν τα καταφέρει και φέτος στη Roig Arena της Βαλένθια, θα ισοφαρίσει τους 14 τελικούς του Φελίπε Ρέγιες.

Η επόμενη ατομική πρόκληση του Σέρχιο Γιούλ, αν και κινούνται περισσότερο γύρω από συλλογικά ρεκόρ, είναι να «αρπάξει» από τον Τζόρντι Βιγιακάμπα (491 πόντοι) τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία των τελικών του Copa Del Ray.

Ο αρχηγός της Ρεάλ έχει ήδη 468 πόντους και με τους επτά που πέτυχε την Πέμπτη ξεπέρασε στη δεύτερη θέση τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο (466) και απέχει μόλις 23 πόντους από τον Τζόρντι Βιγιακάμπα.

Προφανώς και οι 23 πόντοι δεν είναι πολλοί εφόσον περάσει η Ρεάλ στον τελικό, αλλά δεν είναι και λίγοι για τον αρχηγό της «βασίλισσας». Θα φανεί σύντομα αν καταρρίψει άλλο ένα ρεκόρ στην τεράστια καριέρα του.

