Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε άνετα της Μπρεογκάν εκτός έδρας με 85-103 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε τρία δεκάλεπτα για να «ξεκλειδώσει» την άμυνα της Μπρεογκάν, όμως στο φινάλε πάτησε γκάζι και καθάρισε την υπόθεση νίκη. Με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο, όπου κυριάρχησε απόλυτα και έτρεξε επιμέρους 33-20, οι Μαδριλένοι έφυγαν με το διπλό, επικρατώντας με 103-85.

Το παιχνίδι ήταν απόλυτα ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και τη Ρεάλ να μην μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό της (43-43). Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και πήραν ένα μικρό προβάδισμα (65-70), το οποίο μετέτρεψαν σε καθαρή υπεροχή στο τελευταίο μέρος.

Με περισσότερη ενέργεια, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και σαφή υπεροχή κοντά στο καλάθι, η Ρεάλ άνοιξε σταδιακά τη διαφορά και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους, φτάνοντας άνετα στο τελικό 103-85 με τον Μάριο Χεζόνια να ξεχωρίζει με 28 πόντους και 5/7 τρίποντα. Έτσι, η Ρεάλ διατήρησε τη θέση της στην κορυφή της Liga ACB με ρεκόρ 15-2, ενώ η Μπρεογκάν έπεσε στο 7-10.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 43-43, 65-70, 85-103