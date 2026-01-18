Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια 94-79: Τη διέλυσε στο ντέρμπι των πρωτοπόρων
Ρεάλ και Βαλένθια μπήκαν στο παρκέ με απόσταση μίας νίκης, με τους Μαδριλένους να επικρατούν άνετα στο φινάλε, 94-79 και να φτάνουν σε ρεκόρ 14-2. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στραβά για τους γηπεδούχους, με τη Βαλένθια να προηγείται 9-24 στο 10'. Από εκεί και πέρα, όμως, η Ρεάλ πήρε τα ηνία και διέλυσε την αντίπαλό της.
Μετά το επιμέρους 34-19 της 2ης περιόδου, δεν άφησε το πόδι από το... γκάζι και με τον Χεζόνια να σκοράρει 23 πόντους, έχοντας 4/9 τρίποντα, «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.
Από κοντά και οι Κράμερ, Γιουλ που σκόραραν άλλους 14, ενώ διψήφιος με 11 ήταν και ο Ντεκ, που μάζεψε και 7 ριμπάουντ.
Για τη Βαλένθια κορυφαίος ήταν ο Ντάριους Τόμπσον με 19 πόντους και 3/4 τρίποντα, 3 ασίστ, ενώ ο Ζαν Μοντέρο προσέθεσε άλλους 15.
Τα δεκάλεπτα: 9-24, 43-43, 76-60, 94-79
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 14-2
- Βαλένθια 12-4
- Μπαρτσελόνα 12-4
- Μούρθια 11-5
- Μπασκόνια 10-5
- Μάλαγα 10-6
- Μπανταλόνα 10-6
- Τενερίφη 9-7
- Μπιλμπάο 8-8
- Μπρέογκαν 7-9
- Γέιδα 7-9
- Χιρόνα 7-9
- Γκραν Κανάρια 6-9
- Σαραγόσα 6-10
- Μανρέσα 6-10
- Ανδόρα 4-12
- Μπούργκος 3-13
- Γρανάδα 1-15
