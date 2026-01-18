Μπασκόνια - Μανρέσα 130-85: Καταιγιστική πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό!
Με το πόδι πατημένο στο γκάζι έμεινε η Μπασκόνια στην αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική της Liga Endesa!
Οι Βάσκοι έκαναν... φύλλο και φτερό την Μανρέσα στην «Fernando Buesa Arena» την οποία και συνέτριψαν με 45 πόντους διαφορά και τελικό σκορ 130-85!
Στο πρώτο μισό του αγώνα η Μπασκόνια είχε προηγηθεί με 32 πόντους διαφορά έχοντας προλάβει να σκοράρει 74 πόντους (74-42) σ' ένα πραγματικά επιθετικό ρεσιτάλ.
Συγκεκριμένα οκτώ παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με πρώτο σκόρερ τον Λουβαβού-Καμπαρό (21π.) και τους Ντιακιτέ (17π.), Σπανιόλο (17π.), Ραντζεβίτσιους (14π.), Γιοκσίμιβιτς (12π.), Φόρεστ (11π.), Κούρουκς (11π.) και Φριτς (10π.) να τον συμπληρώνουν ιδανικά.
Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι «έβρεξε» τρίποντα καθώς μέτρησε 22/31 σουτ έξω από τα 6.75 σ' ένα πραγματικό ρεσιτάλ από την περιφέρεια.
Τα δεκάλεπτα: 35-24, 74-42, 101-59, 130-85.
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-2
- Βαλένθια 12-3
- Μπαρτσελόνα 12-4
- Μούρθια 10-5
- Μπασκόνια 10-5
- Μάλαγα 10-6
- Μπανταλόνα 10-6
- Τενερίφη 9-7
- Μπιλμπάο 8-8
- Μπρέογκαν 7-9
- Γέιδα 7-9
- Χιρόνα 7-9
- Γκραν Κανάρια 6-9
- Σαραγόσα 6-9
- Μανρέσα 6-10
- Ανδόρα 4-12
- Μπούργκος 3-13
- Γρανάδα 1-15
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.