Με... φόρα και την ψυχολογία στα ύψη θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens η Μπασκόνια καθώς διέλυσε τη Μανρέσα εντός έδρας με 130-85 για την ACB έχοντας 22/31 τρίποντα!

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι έμεινε η Μπασκόνια στην αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική της Liga Endesa!

Οι Βάσκοι έκαναν... φύλλο και φτερό την Μανρέσα στην «Fernando Buesa Arena» την οποία και συνέτριψαν με 45 πόντους διαφορά και τελικό σκορ 130-85!

Στο πρώτο μισό του αγώνα η Μπασκόνια είχε προηγηθεί με 32 πόντους διαφορά έχοντας προλάβει να σκοράρει 74 πόντους (74-42) σ' ένα πραγματικά επιθετικό ρεσιτάλ.

Συγκεκριμένα οκτώ παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με πρώτο σκόρερ τον Λουβαβού-Καμπαρό (21π.) και τους Ντιακιτέ (17π.), Σπανιόλο (17π.), Ραντζεβίτσιους (14π.), Γιοκσίμιβιτς (12π.), Φόρεστ (11π.), Κούρουκς (11π.) και Φριτς (10π.) να τον συμπληρώνουν ιδανικά.

Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι «έβρεξε» τρίποντα καθώς μέτρησε 22/31 σουτ έξω από τα 6.75 σ' ένα πραγματικό ρεσιτάλ από την περιφέρεια.

Τα δεκάλεπτα: 35-24, 74-42, 101-59, 130-85.

Η κατάταξη