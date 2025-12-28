Βαλένθια - Ανδόρα 84-79: Κινδύνεψε όμως επέστρεψε από το -17
Η Βαλένθια υποδέχθηκε την Ανδόρα για τη δωδέκατη αγωνιστική της Liga ACBν και αν και κινδύνεψε κατάφερε να πάρει τη νίκη με 84-79.
H αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ανδόρα να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα για το 4-12, ωστόσο οι Μοντέρο και Μπαντιό ανέτρεψαν το σκορ και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με την ομάδα τους σε θέση οδηγού (18-16). Η Ανδόρα διατηρούσε ανταγωνιστικό πρόσωπο περνώντας και πάλι μπροστά (20-24). Ο Μπαντιό ήταν ο πρωταγωνιστής της Βαλένθια, ωστόσο τα τρίποντα του Κούριτς έδωσαν στους φιλοξενούμενους... ανάσα που έφτασαν μέχρι και το +13 (32-45).
Μετά την ανάπαυλα, η Ανδόρα συνέχισε αυξάνοντας το προβάδισμά της στο +17 (32-49), όμως η Βαλένθια με 11 σερί αναπάντητους πόντους ροκάνισε τη διαφορά για το 43-49. Άλλο ένα 8-0 σερί ήταν εκείνο που την έφερε σε απόσταση καλαθιού (51-53) μπαίνοντας με άλλη διάθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί, οι Πραντίγια και Μπαντιό ανέτρεψαν το σκορ για το 58-57 με τη Βαλένθια να κρατά πλέον τα ηνία της αναμέτρησης. Η Ανδόρα δεν τα παρατούσε, ωστόσο οι γηπεδούχοι έβρισκαν λύσεις από όλους τους παίκτες τους διατηρώντας τα ηνία από τη στιγμή που επέστρεψαν στο ματς.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 32-45, 53-57, 84-79
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-1
- Μούρθια 10-2
- Βαλένθια 9-2
- Τενερίφη 8-4
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Μπανταλόνα 8-4
- Μάλαγα 7-4
- Μπασκόνια 6-5
- Γκραν Κανάρια 5-6
- Μπρεογκάν 5-6
- Μανρέσα 5-7
- Τζιρόνα 5-7
- Μπιλμπάο 5-7
- Σαραγόσα 4-7
- Ανδόρα 4-8
- Γέιδα 4-8
- Γρανάδα 1-11
- Μπούργκος 1-11
