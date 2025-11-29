Βάσκεθ: Ο πατέρας Φραν ενθαρρύνει τον υιό Αιτόρ
Λένε «το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά» και στην περίπτωση του σπουδαίου ισπανού πάουερ φόργουορντ/σέντερ Φραν Βάσκεθ η λαϊκή ρήση αποτυπώνεται γλαφυρά. Ο κορυφαίος μπλοκέρ όλων των εποχών στην Ισπανία και θρύλος του μπάσκετ με πλούσια καριέρα βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον υιό του Αιτόρ που αγωνίζεται στην Μάλαγα και να τον ενθαρρύνει.
Ο μικρός συμμετείχε με την ομάδα της Ανδαλουσίας στο MinicopaEndesa, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του, ενώ μετά τη λήξη της αναμέτρησης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει on camera με τον πατέρα του, για τη μοναδική εμπειρία που έζησε να αγωνίζεται και να νιώθει το βλέμμα του μπαμπά του από την εξέδρα.
Αναμφίβολα, ήταν μια δυνατή στιγμή για την οικογένεια Βάσκεθ και ειδικά για τον πατέρα Φραν, που άφησε το στίγμα του στο ισπανικό μπάσκετ, αλλά και στην Euroleague, φορώντας τη φανέλα της Μάλαγα και της Μπαρτσελόνα.
La historia sigue: 𝙡𝙤𝙨 𝙑𝙖́𝙯𝙦𝙪𝙚𝙯 💚— Liga Endesa (@ACBCOM) November 29, 2025
Aitor juega en la #MinicopaEndesa con @unicajaCB y en la grada lo anima su padre, Fran Vázquez, máximo taponador histórico y leyenda de la #LigaEndesa.
⁰Así hablan padre e hijo de esta experiencia única ✨ pic.twitter.com/aPz3keA1EV
