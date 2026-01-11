Η απόλυτη σκηνή του Σαββατοκύριακου: Ο Όντιγκε της Μάλαγα έχασε τη μητέρα του, έβαλε 20 πόντους και ξέσπασε σε κλάματα στον πάγκο

Η συγκλονιστική ιστορία του Τσέις Όντιγκε έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, με τον Αμερικανό γκαρντ να χάνει τη μητέρα του και δύο βράδια αργότερα να είναι πρωταγωνιστής στη νίκη της Μάλαγα επί της Βαλένθια, ξεσπώντας σε κλάματα στον πάγκο!

Η ιστορία του Τσέις Όντιγκε κάνει τον γύρο του κόσμου από το βράδυ του Σαββάτου. Ο 26χρονος γκαρντ της Μάλαγα ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής, στη νίκη των Ανδαλουσιάνων με 76-70 επί της Βαλένθια με 20 πόντους, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.

Ο Τσέις Όντιγκε έχασε τη μητέρα του δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε. Όχι μόνο βγήκε στο παρκέ, αλλά αφιέρωσε όλα του τα καλάθια σε εκείνη, δείχνοντας τον ουρανό με το χέρι του.

Το φινάλε της αναμέτρησης τον βρήκε να τελειώνει με 4/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα και η φόρτισή του αποτυπώθηκε στις δηλώσεις. Όπως ήταν λογικό, ο Όντιγκε ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Era un día muy difícil para Chase Audige, pero el amor y el recuerdo de sus padres le empujaron a seguir ✨



Con 2⃣0⃣ puntos, el jugador de @unicajaCB llevó a cabo su mejor actuación en #LigaEndesa y fue determinante para conseguir la victoria 💥 pic.twitter.com/4ytMqyg0q6 January 10, 2026

«Πολύ δύσκολος χρόνος. Έχασα τη μητέρα μου πριν από δύο μέρες, λιγότερο από έναν χρόνο πριν έχασα τον πατέρα μου, τον περασμένο Μάιο. Δεν ήξερα αν θα παίξω, το είπα χθες στον κόουτς και μου είπε να ρθω στο ταξίδι και να δω τι θα γίνει. Ο Θεός, η μαμά μου, ο μπαμπάς με βλέπουν από εκεί πάνω» ανέφερε στις δηλώσεις του αμέσως μετά το φινάλε, εμφανώς φορτισμένος.

Με την ομάδα να δείχνει τη στήριξή της στον Όντιγκε, που μετά τη λήξη της αναμέτρησης κάθισε στο παρκέ και ξέσπασε σε κλάματα, σε εικόνες που συγκλονίζουν. Οι συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν στο κέντρο του γηπέδου, δείχνοντας έμπρακτα πως στέκονται δίπλα του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο 26χρονος Αμερικανός.