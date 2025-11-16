Η Μπαρτσελόνα επικράτησε (91-83) της Μπασκόνια με τον Ουίλ Κλάιμπερν να κάνει τη διαφορά στην 7η αγωνιστική της Liga Endesa.

Η Μπαρτσελόνα πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό τρίτο 10λεπτο και με τον Ουίλ Κλάιμπερν να είναι σε πολύ καλό βράδυ επιθετικά έκαμψε την αντίσταση (91-83) της Μπασκόνια στην 7η αγωνιστική της Liga Endesa.

Ο Ουίλ Κλάιμπερν με 24 πόντους ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη με το εκρηκτικό τρίτο 10λεπτο και το επιμέρους 31-19 των Καταλανών, που δεν είχαν στον πάγκο τους τον Τσάβι Πασκουάλ, αλλά τον Όσκαρ Ορελάνα.

Η Μπασκόνια μετά το ισορροπημένο πρώτο 10λεπτο (19-19) μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό της με τον Λουβαβού-Καμπαρό και τους Ντιακιτέ-Χάουαρντ. Ωστόσο, η πιεστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και οι λύσεις που πρόσφεραν πλάι στον Κλάιμπερν οι Σενγκέλια και Βέσελι έδωσαν την ώθηση στην Μπαρτσελόνα να φτάσει στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-19, 39-43, 70-62, 91-83.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ορελάνα): Πάντερ 11 (3/9 τριπ.), Μάρκος 4, Κέιλ 9 (1/2 τριπ.), Βέσελι 11 (1/3 τριπ.), Μπριθουέλα 9 (3/3 τριπ.), Σατοράνσκι (6 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 9, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν 24 (4/6 τριπ.), Σενγκέλια 14 (7 ριμπ., 3 ασίστ), Πάρα.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 14 (1/5 τριπ.), Ντιακιτέ 17 (1/1 τριπ.), Σίμονς 8 (5 ριμπ.), Βιλάρ, Ντιάλο 8, Κούρουκς 4 (11 ριμπ.), Σεντεκέρσκις 9 (2/4 τριπ., 5 ριμπ., 2 ασίστ), Λουβαβού-Καμπαρό 21 (4/9 τριπ.), Σπανιόλο 2, Ντιόπ, Φρις.

