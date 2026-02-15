Η Μπαρτσελόνα... διέσυρε τη Μανρέσα με 97-60 εντός έδρας, για την 20η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος και επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα.

Μετά την αναπάντεχη ήττα από την Πάρι, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Μανρέσα με 97-60, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της ACB.

Το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ ξέσπασε και έχοντας ως κορυφαίο τον Κλάιμπερν με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ, βρήκε την 14 νίκη του στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 14 νίκες και 6 ήττες, ακριβώς το ίδιο με της Μούρθια.

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, οι Καταλανοί, επέβαλαν την κυριαρχία τους στην αναμέτρηση και πραγματοποιώντας ένα επιθετικό κρεσέντο στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου σκόραραν 30 πόντους, πήραν εύκολα τη νίκη.

Για τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισε ο Ρέγιες, αγγίζοντας το double - double με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναμέτρηση αγωνίστηκε και σκόραρε ο Νίκολα Κουστουρίτσα. Πρόκειται για τον 16χρονο παίκτης της Μπαρτσελόνα, που έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει στη Liga Endesa, με τη φανέλα των «Μπλαουγκράνα».

Πέτυχε 7 πόντους, ενώ είχε μαζί 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ και πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του, λέγοντας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ειδικά για τη νίκη. Θέλαμε να κερδίσουμε πριν από το Κύπελλο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που το πετύχαμε. O Τσάβι Πασκουάλ με βοηθάει πολύ στην προπόνηση. Μου έχει μεγάλη εμπιστοσύνη και του είμαι πολύ ευγνώμων».

Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στο Κύπελλο Ισπανίας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια (20/02, 19:00).

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-31, 73-43, 97-90