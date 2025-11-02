H Bαλένθια επικράτησε εύκολα με 100-82 της Μπούργος και πάτησε κορυφή στην Liga Endesa.

Ασταμάτητη η Βαλένθια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Euroleague έκενε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Μπούργος, τη νίκησε με 100-82 και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 5-0, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την πλευρά των νικητών πρώτος σκόρερ ήταν ο Μοντέρο με 17 πόντους αλλά και 7 ασίστ . Ο Ρόβετς πρόσθεσε 14 πόντους. Στον αντίποδα ο Φίσερ σταμάτησε στους 16 πόντους, αλλα δεν ήταν αρκετό να σώσει την ομάδα του.

Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στις υποχρεώσεις της για τη Euroleague, αφού στις 7 Νοέμβρη παίζει με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία.

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 1/11

Μανρέσα - Μπιλμπάο 79-77

Μάλαγα - Τζιρόνα 95-71

Γκραν Κανάρια - Ανδόρα 102-85

Μπρεογκάν - Γρανάδα 95-74

Κυριακή 2/11

Μπανταλόνα - Γέιδα 82-68

Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης 83-95

Μπαρτσελόνα - Μούρθια 78-81

Βαλένθια - Μπούργος 100-82

Μπασκόνια - Τενερίφη 20:00

Η βαθμολογία