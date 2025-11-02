Βαλένθια - Μπούργος 100-82: Έμεινε αήττητη και επέστρεψε στην κορυφή
Ασταμάτητη η Βαλένθια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Euroleague έκενε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Μπούργος, τη νίκησε με 100-82 και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 5-0, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας.
Από την πλευρά των νικητών πρώτος σκόρερ ήταν ο Μοντέρο με 17 πόντους αλλά και 7 ασίστ . Ο Ρόβετς πρόσθεσε 14 πόντους. Στον αντίποδα ο Φίσερ σταμάτησε στους 16 πόντους, αλλα δεν ήταν αρκετό να σώσει την ομάδα του.
Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στις υποχρεώσεις της για τη Euroleague, αφού στις 7 Νοέμβρη παίζει με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία.
Η 5η αγωνιστική
Σάββατο 1/11
- Μανρέσα - Μπιλμπάο 79-77
- Μάλαγα - Τζιρόνα 95-71
- Γκραν Κανάρια - Ανδόρα 102-85
- Μπρεογκάν - Γρανάδα 95-74
Κυριακή 2/11
- Μπανταλόνα - Γέιδα 82-68
- Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης 83-95
- Μπαρτσελόνα - Μούρθια 78-81
- Βαλένθια - Μπούργος 100-82
- Μπασκόνια - Τενερίφη 20:00
Η βαθμολογία
- Βαλένθια 5-0
- Τενερίφη 4-0
- Μπανταλόνα 4-1
- Μούρθια 4-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-1
- Μάλαγα 3-2
- Γέιδα 3-2
- Μπασκόνια 2-2
- Σαραγόσα 2-3
- Μπαρτσελόνα 2-3
- Γκραν Κανάρια 2-3
- Μανρέσα 2-3
- Μπρέογκαν 2-3
- Μπιλμπάο 2-3
- Μπούργος 1-4
- Τζιρόνα 1-4
- Ανδόρα 1-4
- Γρανάδα 0-5
