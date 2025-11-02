Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης 83-95: Νίκη με σούπερ Ταβάρες πριν από το Clasico
Στην πέμπτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σαραγόσα, έχοντας «καθαρίσει» στο τελευταίο δεκάλεπτο για τη νίκη με σκορ 95-83.
Καλύτερος παίκτης για τη «Βασίλισσα» ήταν ο Βάλτερ Ταβάρες που έφτασε τους 16 πόντους με 8 τάπες και 4 ριμπάουντ σε 27:28 λεπτά εντός παρκε. Στους 13 πόντους ακολούθησαν Λάιλς και Γκάμπριελ Ντεκ ενώ 10 είχε ο Μάριο Χεζόνια και ο Σέρχιο Γιουλ με τον Φακούντο Καμπάτσο. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Τρε Μπελ Χέινς με 24 πόντους, στους 30 έφτασε ο τρομερός Σαντιάγκο Γιούστα ενώ με 11 τελείωσε ο Ντέβιν Ρόμπινσον.
Πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Μπαρτσελόνα, στη Βαρκελώνη, την Παρασκευή (7/11, 21:30) για την ένατη αγωνιστική της Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 45-48, 68-73, 83-95
Η 5η αγωνιστική
Σάββατο 1/11
- Μανρέσα - Μπιλμπάο 79-77
- Μάλαγα - Τζιρόνα 95-71
- Γκραν Κανάρια - Ανδόρα 102-85
- Μπρεογκάν - Γρανάδα 95-74
Κυριακή 2/11
- Μπανταλόνα - Γέιδα 82-68
- Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης 83-95
- Μπαρτσελόνα - Μούρθια 18:00
- Βαλένθια - Μπούργκος 19:00
- Μπασκόνια - Τενερίφη 20:00
Βαθμολογία
- Τενερίφη 4-0
- Βαλένθια 4-0
- Μπανταλόνα 4-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-1
- Μούρθια 3-1
- Μάλαγα 3-2
- Γέιδα 3-2
- Μπαρτσελόνα 2-2
- Μπασκόνια 2-3
- Σαραγόσα 2-3
- Γκραν Κανάρια 2-3
- Μανρέσα 2-3
- Μπρεογκάν 2-3
- Μπιλμπάο 2-3
- Μπούργκος 1-3
- Τζιρόνα 1-4
- Ανδόρα 1-4
- Γρανάδα 0-5
