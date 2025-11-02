Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την εκτός έδρας νίκη επί της Σαραγόσα με 95-83, λίγες μέρες πριν το ματς με τη Μπαρτσελόνα στην Euroleague.

Στην πέμπτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σαραγόσα, έχοντας «καθαρίσει» στο τελευταίο δεκάλεπτο για τη νίκη με σκορ 95-83.

Καλύτερος παίκτης για τη «Βασίλισσα» ήταν ο Βάλτερ Ταβάρες που έφτασε τους 16 πόντους με 8 τάπες και 4 ριμπάουντ σε 27:28 λεπτά εντός παρκε. Στους 13 πόντους ακολούθησαν Λάιλς και Γκάμπριελ Ντεκ ενώ 10 είχε ο Μάριο Χεζόνια και ο Σέρχιο Γιουλ με τον Φακούντο Καμπάτσο. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Τρε Μπελ Χέινς με 24 πόντους, στους 30 έφτασε ο τρομερός Σαντιάγκο Γιούστα ενώ με 11 τελείωσε ο Ντέβιν Ρόμπινσον.

Πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Μπαρτσελόνα, στη Βαρκελώνη, την Παρασκευή (7/11, 21:30) για την ένατη αγωνιστική της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 45-48, 68-73, 83-95

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 1/11

Μανρέσα - Μπιλμπάο 79-77

Μάλαγα - Τζιρόνα 95-71

Γκραν Κανάρια - Ανδόρα 102-85

Μπρεογκάν - Γρανάδα 95-74

Κυριακή 2/11

Μπανταλόνα - Γέιδα 82-68

Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης 83-95

Μπαρτσελόνα - Μούρθια 18:00

Βαλένθια - Μπούργκος 19:00

Μπασκόνια - Τενερίφη 20:00

Βαθμολογία