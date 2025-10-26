Ρεάλ Μαδρίτης - Μανρέσα 87-75: «Διπλός» Ταβάρες και άνετη επικράτηση
Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μανρέσα, την οποία και υπέταξε με 87-75 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της ACB.
Με αυτό το αποτέλεσμα η «Βασίλισσα» ανέβησε στο 3-1, με τους φιλοξενούμενους να υποχωρούν στο 1-3.
Ο Έντι Ταβάρες με 16 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Λάιλς και ο Γκαρούμπα πρόσθεσαν από 12 πόντους.
Από την άλλη, ξεχώρισε ο Γκόλντεν, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να σταματά στους 18 πόντους, στα 5 ριμπάουντ και στις 2 ασίστ.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πλέον μπροστά της το εκτός έδρας ματς με την Μπάγερν Μονάχου (28/10) ενώ στην συνέχεια υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ την Πέμπτη (30/10).
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-35, 65-55, 87-75
|#
|Ομάδα
|Νίκες
|Ήττες
|1
|Τενερίφε
|4
|0
|2
|Βαλένθια
|4
|0
|3
|Μούρθια
|3
|1
|4
|Χουβεντούτ Μπανταλόνα
|3
|1
|5
|Ρεάλ Μαδρίτης
|3
|1
|6
|Λείδα
|3
|1
|7
|Σαραγόσα
|2
|2
|8
|Ουνικάχα
|2
|2
|9
|Μπαρτσελόνα
|2
|2
|10
|Μπασκόνια
|2
|2
|11
|Μπιλμπάο
|2
|2
|12
|Σαν Πάμπλο Μπούργκος
|1
|3
|13
|Μανρέσα
|1
|3
|14
|Γκραν Κανάρια
|1
|3
|15
|Χιρόνα
|1
|3
|16
|Μπρέογκαν
|1
|3
|17
|Μοραμπάνκ Ανδόρας
|1
|3
|18
|Γρανάδα
|0
|4
