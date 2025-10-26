Ρεάλ Μαδρίτης - Μανρέσα 87-75: «Διπλός» Ταβάρες και άνετη επικράτηση

Ρεάλ Μαδρίτης - Μανρέσα 87-75: «Διπλός» Ταβάρες και άνετη επικράτηση

Newsroom
Ταβάρες

bet365

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε ένα εύκολο βράδυ απέναντι στη Μανρέσα (87-75) και πλέον στρέφει το μυαλό της στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μανρέσα, την οποία και υπέταξε με 87-75 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της ACB.

Με αυτό το αποτέλεσμα η «Βασίλισσα» ανέβησε στο 3-1, με τους φιλοξενούμενους να υποχωρούν στο 1-3.

Ο Έντι Ταβάρες με 16 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Λάιλς και ο Γκαρούμπα πρόσθεσαν από 12 πόντους.

Δείτε Επίσης

Μούυρθια - Μπασκόνια 89-84: Νέα ήττα για τους Βάσκους
Μούρθια

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Γκόλντεν, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να σταματά στους 18 πόντους, στα 5 ριμπάουντ και στις 2 ασίστ.

 

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πλέον μπροστά της το εκτός έδρας ματς με την Μπάγερν Μονάχου (28/10) ενώ στην συνέχεια υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ την Πέμπτη (30/10).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-35, 65-55, 87-75

#ΟμάδαΝίκεςΉττες
1Τενερίφε40
2Βαλένθια40
3Μούρθια31
4Χουβεντούτ Μπανταλόνα31
5Ρεάλ Μαδρίτης31
6Λείδα31
7Σαραγόσα22
8Ουνικάχα22
9Μπαρτσελόνα22
10Μπασκόνια22
11Μπιλμπάο22
12Σαν Πάμπλο Μπούργκος13
13Μανρέσα13
14Γκραν Κανάρια13
15Χιρόνα13
16Μπρέογκαν13
17Μοραμπάνκ Ανδόρας13
18Γρανάδα04

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα