Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε ένα εύκολο βράδυ απέναντι στη Μανρέσα (87-75) και πλέον στρέφει το μυαλό της στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μανρέσα, την οποία και υπέταξε με 87-75 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της ACB.

Με αυτό το αποτέλεσμα η «Βασίλισσα» ανέβησε στο 3-1, με τους φιλοξενούμενους να υποχωρούν στο 1-3.

Ο Έντι Ταβάρες με 16 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Λάιλς και ο Γκαρούμπα πρόσθεσαν από 12 πόντους.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Γκόλντεν, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να σταματά στους 18 πόντους, στα 5 ριμπάουντ και στις 2 ασίστ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πλέον μπροστά της το εκτός έδρας ματς με την Μπάγερν Μονάχου (28/10) ενώ στην συνέχεια υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ την Πέμπτη (30/10).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-35, 65-55, 87-75