Μούυρθια - Μπασκόνια 89-84: Νέα ήττα για τους Βάσκους
Η Μπασκόνια ηττήθηκε με 89-84 στην έδρα της Μούρθια, με τον ΝτεΤζούλιους να κάνει τεράστια ζημιά τους Βάσκους.
Η Μούρθια από την αρχή είχε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη, με τον πρώην παίκτη του Άρη να σημειώνει 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 13 πόντους είχε ο Τόνι Νάκιτς και 11 ο Μάικλ Φόρεστ.
Ο Κόμπι Σίμονς, που προ ημερών υπέγραψε για δύο μήνες με την Μπασκόνια, είχε 17 πόντους, ο Χαμιντού Ντιάλο είχε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ρόντιονς Κούρουκς πρόσθεσε 15 πόντους.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπασκόνια υποχώρησε στο 2-2, με την Μούρθια να ανεβαίνει στο 3-1.
Τα δεκάλεπτα: 26-21, 49-38, 68-62, 89-84
|#
|Ομάδα
|Νίκες
|Ήττες
|1
|Τενερίφε
|4
|0
|2
|Βαλένθια
|3
|0
|3
|Χουβεντούτ Μπανταλόνα
|3
|0
|4
|Μούρθια
|3
|1
|5
|Λείδα
|3
|1
|6
|Σαραγόσα
|2
|2
|7
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2
|1
|8
|Ουνικάχα
|2
|2
|9
|Μπαρτσελόνα
|2
|2
|10
|Μπασκόνια
|2
|2
|11
|Μανρέσα
|1
|2
|12
|Σαν Πάμπλο Μπούργκος
|1
|3
|13
|Γκραν Κανάρια
|1
|3
|14
|Χιρόνα
|1
|3
|15
|Μπιλμπάο
|1
|2
|16
|Μπρέογκαν
|1
|3
|17
|Μοραμπάνκ Ανδόρας
|1
|2
|18
|Γρανάδα
|0
|4
