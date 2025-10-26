Μούυρθια - Μπασκόνια 89-84: Νέα ήττα για τους Βάσκους

Μούρθια

Η Μπασκόνια γνώρισε ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από την Μούρθια (89-84), υποχωρώντας στο 2-2. 

Η Μπασκόνια ηττήθηκε με 89-84 στην έδρα της Μούρθια, με τον ΝτεΤζούλιους να κάνει τεράστια ζημιά τους Βάσκους.

Η Μούρθια από την αρχή είχε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη, με τον πρώην παίκτη του Άρη να σημειώνει 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 13 πόντους είχε ο Τόνι Νάκιτς και 11 ο Μάικλ Φόρεστ.

Ο Κόμπι Σίμονς, που προ ημερών υπέγραψε για δύο μήνες με την Μπασκόνια, είχε 17 πόντους, ο Χαμιντού Ντιάλο είχε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ρόντιονς Κούρουκς πρόσθεσε 15 πόντους.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπασκόνια υποχώρησε στο 2-2, με την Μούρθια να ανεβαίνει στο 3-1.

 

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 49-38, 68-62, 89-84

#ΟμάδαΝίκεςΉττες
1Τενερίφε40
2Βαλένθια30
3Χουβεντούτ Μπανταλόνα30
4Μούρθια31
5Λείδα31
6Σαραγόσα22
7Ρεάλ Μαδρίτης21
8Ουνικάχα22
9Μπαρτσελόνα22
10Μπασκόνια22
11Μανρέσα12
12Σαν Πάμπλο Μπούργκος13
13Γκραν Κανάρια13
14Χιρόνα13
15Μπιλμπάο12
16Μπρέογκαν13
17Μοραμπάνκ Ανδόρας12
18Γρανάδα04

     

