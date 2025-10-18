Η Μανρέσα γνώρισε την ήττα από τη Γκραν Κανάρια με 80-87, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Liga Endesa, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Άρη για το EuroCup.

Η Μανρέσα ηττήθηκε από τη Γκραν Κανάρια με 80-87, για την 3η αγωνιστική της Liga Endesa, και υποχώρησε στο 1-2 στην κατάταξη.

Ο Ούγκο Μπενίτεθ σημείωσε 16 πόντους με 3/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ ο Λουίς Ολίντε πρόσθεσε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ για την ομάδα του Ντιέγκο Οκάμπο, που πλέον στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Άρη, στο Nick Galis Hall, για την 4η αγωνιστική του EuroCup (21/10).

Για τη Γκραν Κανάρια, ο Νίκολα Μπρουσίνο είχε 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-31, 47-53, 65-73, 80-87.