Η Βαλένθια κατάφερε να επιβληθεί της Μπαρτσελόνα έχοντας πάρει τη νίκη με 93-81 στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η πρώτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με μία μεγάλη έκπληξη. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τη Μπαρτσελόνα και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-81, λίγες ημέρες μετά το «διπλό» επί του Παναθηναϊκού AKTOR με 106-93.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παρκέ και ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 24-15. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να βρήκαν τα πατήματά τους αλλά δεν μπόρεσαν αν πλησιάσουν στο σκορ και έτσι γνώρισαν την ήττα με 12 πόντους διαφορά.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντάριους Τόμπσον που έφτασε τους 16 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Σάκο ενώ από 11 είχαν οι Ρούβερς και Τέιλορ. Από την άλλη ξεχώρισε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 16 πόντους ενώ 12 είχε ο Πάρα και 10 ο Σενγκέλια.

Οι δύο τους πλέον ετοιμάζονται για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσουν ξανά ο ένας τον άλλον, την Παρασκευή (10/10, 21:30), αυτή τη φορά στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 46-33, 69-58, 93-81

Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB Entrenador: Pedro Martínez MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 B. Badio 13:28 4 2/6 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 1/2 50% 1 0 1 2 3 0 1 0 12 6 1 K. Taylor 24:00 11 3/8 37.5% 1/5 20% 2/3 67% 3/3 100% 0 4 4 5 1 0 0 0 11 14 2 J. Puerto 17:48 8 3/7 42.9% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 3 N. Reuvers 18:29 11 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 4/4 100% 0 1 1 0 0 0 0 1 14 13 4 J. Pradilla 21:13 8 3/5 60% 3/3 100% 0/2 0% 2/4 50% 1 3 4 3 1 1 0 0 3 15 5 S. de Larrea 19:34 2 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 6 3 0 0 0 13 7 10 O. Moore 22:13 9 3/4 75% 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 1 5 6 1 4 0 0 0 25 12 12 N. Sako 17:40 13 5/6 83.3% 5/6 83% 0/0 0% 3/4 75% 2 2 4 2 0 2 0 1 22 15 13 D. Thompson 17:55 16 5/7 71.4% 2/4 50% 3/3 100% 3/3 100% 2 3 5 4 0 1 1 0 33 25 18 I. Iroegbu 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 M. Costello 20:19 9 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 0 0 -3 13 32 I. Nogués 07:21 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 -8 1 Team/Coaches 0 2 2 TOTAL 200 93 29/57 50.9% 17/32 53% 12/25 48% 23/28 82% 8 27 35 24 13 6 2 2 113

Barça FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 K. Punter * 21:57 8 1/5 20% 2/4 50% 0/0 0% 1/1 100% 1 2 3 2 1 1 0 0 3 2 -12 4 2 J. Marcos 16:42 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0 -10 -3 3 M. Cale 19:20 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 1/1 100% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 -17 6 6 J. Vesely * 14:05 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 -6 4 8 D. Brizuela 14:38 9 3/5 60% 1/7 14% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 -3 -2 13 T. Satoransky * 23:18 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 1/1 100% 1 1 2 5 3 1 0 0 0 3 -28 14 14 W. Hernangómez 13:46 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 -13 13 19 Y. Fall 06:53 3 1/4 25% 0/0 0% 1/1 100% 3/3 100% 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 -7 3 21 W. Clyburn * 24:05 16 6/6 100% 1/5 20% 1/4 25% 3/3 100% 3 6 9 2 1 2 0 0 3 24 8 23 23 T. Shengelia * 21:04 10 3/6 50% 1/4 25% 1/1 100% 2/2 100% 2 3 5 4 4 1 1 0 1 22 -7 11 43 N. Kusturica 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 J. Parra 24:12 12 2/4 50% 2/6 33% 2/2 100% 1/2 50% 1 2 3 1 0 0 1 0 0 12 -3 12 Team/Coaches 1 3 4 0 1 0 0 0 0 TOTAL 200 81 23/41 56% 9/35 26% 8/12 67% 16/21 76.2% 16 21 37 16 12 8 3 2 4 21 -60 81

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο (4/10)

Μάλαγα - Μπιλμπάο 86-68

Μπούργος - Τζιρόνα 97-79

Τενερίφη - Μανρέσα 104-93

Γέιδα - Μπρεογκάν 87-68

Κυριακή (5/10)

Γρανάδα - Μπανταλόνα 75-87

Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71

Σαραγόσα - Μπασκόνια 107-88

Μούρθια - Ανδόρα 95-64

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 93-81

Η βαθμολογία