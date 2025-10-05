Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 93-81: Την... προσγείωσε λίγες μέρες μετά το «διπλό» επί του Παναθηναϊκού
Η πρώτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με μία μεγάλη έκπληξη. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τη Μπαρτσελόνα και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-81, λίγες ημέρες μετά το «διπλό» επί του Παναθηναϊκού AKTOR με 106-93.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παρκέ και ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 24-15. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να βρήκαν τα πατήματά τους αλλά δεν μπόρεσαν αν πλησιάσουν στο σκορ και έτσι γνώρισαν την ήττα με 12 πόντους διαφορά.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντάριους Τόμπσον που έφτασε τους 16 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Σάκο ενώ από 11 είχαν οι Ρούβερς και Τέιλορ. Από την άλλη ξεχώρισε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 16 πόντους ενώ 12 είχε ο Πάρα και 10 ο Σενγκέλια.
Οι δύο τους πλέον ετοιμάζονται για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσουν ξανά ο ένας τον άλλον, την Παρασκευή (10/10, 21:30), αυτή τη φορά στην έδρα της Μπαρτσελόνα.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 46-33, 69-58, 93-81
|Valencia Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Entrenador: Pedro Martínez
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|B. Badio
|13:28
|4
|2/6
|33.3%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|12
|6
|1
|K. Taylor
|24:00
|11
|3/8
|37.5%
|1/5
|20%
|2/3
|67%
|3/3
|100%
|0
|4
|4
|5
|1
|0
|0
|0
|11
|14
|2
|J. Puerto
|17:48
|8
|3/7
|42.9%
|1/2
|50%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|3
|N. Reuvers
|18:29
|11
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|13
|4
|J. Pradilla
|21:13
|8
|3/5
|60%
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|1
|3
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|15
|5
|S. de Larrea
|19:34
|2
|0/4
|0%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|6
|3
|0
|0
|0
|13
|7
|10
|O. Moore
|22:13
|9
|3/4
|75%
|3/3
|100%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|1
|5
|6
|1
|4
|0
|0
|0
|25
|12
|12
|N. Sako
|17:40
|13
|5/6
|83.3%
|5/6
|83%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|22
|15
|13
|D. Thompson
|17:55
|16
|5/7
|71.4%
|2/4
|50%
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|2
|3
|5
|4
|0
|1
|1
|0
|33
|25
|18
|I. Iroegbu
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|M. Costello
|20:19
|9
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|-3
|13
|32
|I. Nogués
|07:21
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-8
|1
|Team/Coaches
|0
|2
|2
|TOTAL
|200
|93
|29/57
|50.9%
|17/32
|53%
|12/25
|48%
|23/28
|82%
|8
|27
|35
|24
|13
|6
|2
|2
|113
|Barça
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|K. Punter *
|21:57
|8
|1/5
|20%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|-12
|4
|2
|J. Marcos
|16:42
|3
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|-10
|-3
|3
|M. Cale
|19:20
|5
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-17
|6
|6
|J. Vesely *
|14:05
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|-6
|4
|8
|D. Brizuela
|14:38
|9
|3/5
|60%
|1/7
|14%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|-3
|-2
|13
|T. Satoransky *
|23:18
|6
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|-28
|14
|14
|W. Hernangómez
|13:46
|9
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|-13
|13
|19
|Y. Fall
|06:53
|3
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|3/3
|100%
|3
|0
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-7
|3
|21
|W. Clyburn *
|24:05
|16
|6/6
|100%
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|3/3
|100%
|3
|6
|9
|2
|1
|2
|0
|0
|3
|24
|8
|23
|23
|T. Shengelia *
|21:04
|10
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|4
|4
|1
|1
|0
|1
|22
|-7
|11
|43
|N. Kusturica
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|44
|J. Parra
|24:12
|12
|2/4
|50%
|2/6
|33%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|12
|-3
|12
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|81
|23/41
|56%
|9/35
|26%
|8/12
|67%
|16/21
|76.2%
|16
|21
|37
|16
|12
|8
|3
|2
|4
|21
|-60
|81
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Σάββατο (4/10)
- Μάλαγα - Μπιλμπάο 86-68
- Μπούργος - Τζιρόνα 97-79
- Τενερίφη - Μανρέσα 104-93
- Γέιδα - Μπρεογκάν 87-68
Κυριακή (5/10)
- Γρανάδα - Μπανταλόνα 75-87
- Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71
- Σαραγόσα - Μπασκόνια 107-88
- Μούρθια - Ανδόρα 95-64
- Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 93-81
Η βαθμολογία
- Μούρθια 1-0
- Σαραγόσα 1-0
- Γέιδα 1-0
- Μπούργος 1-0
- Μάλαγα 1-0
- Βαλένθια 1-0
- Μπανταλόνα 1-0
- Τενερίφη 1-0
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
- Γκραν Κανάρια 0-1
- Μανρέσα 0-1
- Γρανάδα 0-1
- Τζιρόνα 0-1
- Μπιλμπάο 0-1
- Μπασκόνια 0-1
- Μπρέογκαν 0-1
- Ανδόρα 0-1
