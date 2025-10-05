Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 93-81: Την... προσγείωσε λίγες μέρες μετά το «διπλό» επί του Παναθηναϊκού

Σπύρος Μαρκεζίνης
Από το Βαλένθια - Μπαρτσελόνα

bet365

Η Βαλένθια κατάφερε να επιβληθεί της Μπαρτσελόνα έχοντας πάρει τη νίκη με 93-81 στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η πρώτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με μία μεγάλη έκπληξη. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τη Μπαρτσελόνα και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-81, λίγες ημέρες μετά το «διπλό» επί του Παναθηναϊκού AKTOR με 106-93.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παρκέ και ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 24-15. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να βρήκαν τα πατήματά τους αλλά δεν μπόρεσαν αν πλησιάσουν στο σκορ και έτσι γνώρισαν την ήττα με 12 πόντους διαφορά.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντάριους Τόμπσον που έφτασε τους 16 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Σάκο ενώ από 11 είχαν οι Ρούβερς και Τέιλορ. Από την άλλη ξεχώρισε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 16 πόντους ενώ 12 είχε ο Πάρα και 10 ο Σενγκέλια.

Οι δύο τους πλέον ετοιμάζονται για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσουν ξανά ο ένας τον άλλον, την Παρασκευή (10/10, 21:30), αυτή τη φορά στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

 

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 46-33, 69-58, 93-81

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
Entrenador: Pedro MartínezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0B. Badio13:2842/633.3%1/425%1/250%1/250%10123010126
1K. Taylor24:00113/837.5%1/520%2/367%3/3100%044510001114
2J. Puerto17:4883/742.9%1/250%2/540%0/00%0001100032
3N. Reuvers18:29113/475%2/2100%1/250%4/4100%011000011413
4J. Pradilla21:1383/560%3/3100%0/20%2/450%13431100315
5S. de Larrea19:3420/40%0/40%0/00%2/2100%01163000137
10O. Moore22:1393/475%3/3100%0/10%3/475%156140002512
12N. Sako17:40135/683.3%5/683%0/00%3/475%224202012215
13D. Thompson17:55165/771.4%2/450%3/3100%3/3100%235401103325
18I. Iroegbu00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
24M. Costello20:1993/560%0/00%3/560%0/00%15600100-313
32I. Nogués07:2120/10%0/10%0/00%2/2100%01100100-81
Team/Coaches022
TOTAL2009329/5750.9%17/3253%12/2548%23/2882%827352413622113

BarçaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0K. Punter *21:5781/520%2/450%0/00%1/1100%1232110032-124
2J. Marcos16:4230/10%1/425%0/00%0/10%11210000040-10-3
3M. Cale19:2051/1100%1/333%0/00%1/1100%1340000001-176
6J. Vesely *14:0500/20%0/00%0/00%1/1100%01110211002-64
8D. Brizuela14:3893/560%1/714%0/00%0/00%0001110004-3-2
13T. Satoransky *23:1863/3100%0/20%0/00%1/1100%1125310003-2814
14W. Hernangómez13:4693/475%0/00%3/475%2/2100%1230000003-1313
19Y. Fall06:5331/425%0/00%1/1100%3/3100%3030100100-73
21W. Clyburn *24:05166/6100%1/520%1/425%3/3100%36921200324823
23T. Shengelia *21:04103/650%1/425%1/1100%2/2100%23544110122-711
43N. Kusturica00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
44J. Parra24:12122/450%2/633%2/2100%1/250%12310010012-312
Team/Coaches134010000
TOTAL2008123/4156%9/3526%8/1267%16/2176.2%1621371612832421-6081

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο (4/10)

  • Μάλαγα - Μπιλμπάο 86-68
  • Μπούργος - Τζιρόνα 97-79
  • Τενερίφη - Μανρέσα 104-93
  • Γέιδα - Μπρεογκάν 87-68

Κυριακή (5/10)

  • Γρανάδα - Μπανταλόνα 75-87
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71
  • Σαραγόσα - Μπασκόνια 107-88
  • Μούρθια - Ανδόρα 95-64
  • Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 93-81

Η βαθμολογία

  1. Μούρθια 1-0
  2. Σαραγόσα 1-0
  3. Γέιδα 1-0
  4. Μπούργος 1-0
  5. Μάλαγα 1-0
  6. Βαλένθια 1-0
  7. Μπανταλόνα 1-0
  8. Τενερίφη 1-0
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
  10. Γκραν Κανάρια 0-1
  11. Μανρέσα 0-1
  12. Γρανάδα 0-1
  13. Τζιρόνα 0-1
  14. Μπιλμπάο 0-1
  15. Μπασκόνια 0-1
  16. Μπρέογκαν 0-1
  17. Ανδόρα 0-1
@Photo credits: @valenciabasket
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα