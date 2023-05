Ο Γιαν Βέσελι αποχώρησε από το παιχνίδι με την Ομπραδόιρο με πόνους στη μέση και πλέον η διαθεσιμότητά του ενόψει του Final Four του Κάουνας τίθεται σε αμφιβολία.

Πονοκέφαλος για την Μπαρτσελόνα μία εβδομάδα πριν το Final Four του Κάουνας. Ο Γιαν Βέσελι αποχώρησε με πόνους στη μέση από την αναμέτρηση με την Ομπραδόιρο για τη Liga Endesa και όπως ενημέρωσαν οι Καταλανοί το πρόβλημά του θα επανεξεταστεί τις επόμενες ημέρες.

Ο Τσέχος σέντερ δε θα αγωνιστεί στο δεύτερο μέρος και πλέον υπάρχει ανησυχία για το κατά πόσο προλαβαίνει να αγωνιστεί στο Final Four, με την Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει στον δεύτερο ημιτελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βέσελι τη φετινή σεζόν μετρούσε 9.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα στα 20 λεπτά που βρισκόταν στο παρκέ για την Μπαρτσελόνα στην EuroLeague.

[COMUNICAT MÈDIC]



Us informem que Jan Vesely, amb dolor lumbar agut, és baixa per al que resta de partit vs Monbus Obradoiro.



L’evolució en marcarà la disponibilitat per als pròxims partits. pic.twitter.com/muF7XX71CQ