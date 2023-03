Ο Κέντρικ Πέρι ζει φέτος την καλύτερη ζωή που μπορεί

Μέσα σε λίγες μέρες, ο Κέντρικ Πέρι έζησε τα πάντα, κατακτώντας το Copa del Rey με τη Μάλαγα, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το Μαυροβούνιο και επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Ακόμα και αν η ιστορία έχει γράψει πια ότι ο Κέντρικ Πέρι δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στον Παναθηναϊκό, αποχωρώντας στα μέσα της περσινής σεζόν δίχως να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις και τις υψηλές προσδοκίες των «πράσινων», εντούτοις ο Αμερικανός γκαρντ της Μάλαγα ζει φέτος την καλύτερη ζωή που μπορεί, πανηγυρίζοντας μέσα σε λίγες μέρες το Copa del Rey και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως νατουραλιζέ με το Μαυροβούνιο!

To think I almost gave up on this overseas hoop sh*t after Macedonia...look what staying true does...



Copa del Rey champ ✅

Qualified for World Cup ✅



The mf World Cup?!?! That's OD