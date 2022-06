Με οδηγό το δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ κατόρθωσε να επικρατήσει με 94-84 στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος κόντρα στην Μπασκόνια και να προηγηθεί στη σειρά με 1-0.

Η Ρεάλ φιλοξένησε στο WiZink Center την Μπασκόνια για το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της ACB και χάρη στην εικόνα του δεύτερου μισού πήρε το ροζ φύλλο με 94-84. Με αυτόν τον τρόπο έκανε το βήμα του 1-0 στην best of five σειρά των ημιτελικών.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το ισχνό προβάδισμα των γηπεδούχων στο 44-42, ωστόσο το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έμελλε να... ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι παίκτες του Λάσο έτρεξαν σερί 17-0 και έφτασαν στο 59-42 παίρνοντας ταυτόχρονα τον αέρα της επικράτησης. Η συνέχεια κινήθηκε σε παρόμοια μοτίβα με την Μπασκόνια να πλησιάζει αλλά να μην απειλεί ποτέ ουσιαστικά. Η Ρεάλ άλλωστε μέτρησε 17/34 τρίποντα!

Πρώτος σκόρερ ήταν ο εξαιρετικός Κοζέρ με 16 πόντους, ενώ διπλοί ήταν επίσης οι Φερνάντεθ με 14, Ταβάρες με 12, Πουαριέ με 11 και Γιαμπουσέλε με 10. Για την Μπασκόνια, τον... χορό έσυρε ο Πίτερς που σημείωσε 15 πόντους, ενώ 12 είχε ο Κοστέλο.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-42, 74-63, 94-84