Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε χθες με 86-76 στην έδρα της Βαλένθια για την ACB κι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τα... έψαλε στους παίκτες του σε ένα από τα τάιμ άουτ του!

Η εμφάνιση των Μπλαουγκράνα στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, εξού κι η ήττα με 86-76 στη La Fonteta.

Μάλιστα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κατά την διάρκεια ενός από τα τάιμ άουτ του, ήταν έξαλλος με τους παίκτες του. Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα... εξερράγη και με φωνές και διάφορα «γαλλικά» επιχείρησε να ξυπνήσει αγωνιστικά τους παίκτες του.

Μάταια, βέβαια, αφού η πρωταθλήτρια της ACB δεν κατάφερε τελικά να αποφύγει την εκτός έδρας ήττα, χάνοντας έδαφος στο κυνήγι της πρώτης θέσης (Ρεάλ 17-4, Μπαρτσελόνα 15-4).

Δείτε το τρομερό ξέσπασμα του Λιθουανικού κόουτς:

Emotional Sarunas Jasikevicius' timeout during the game against Valencia 😬



🎥 @ACBCOM pic.twitter.com/ho07FKAC23