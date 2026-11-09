Πάντερ: Η επίσημη ενημέρωση της Μπαρτσελόνα για τον τραυματισμό του
Σημαντικά προβλήματα τραυματισμών καλείται να διαχειριστεί η Μπαρτσελόνα εν όψει Παναθηναϊκού, καθώς ο Κέβιν Πάντερ και ο Τόσαν Εβμπουόμγουαν θα χρειαστεί να μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για το επόμενο διάστημα.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, με τον εκτιμώμενο χρόνο αποθεραπείας του να υπολογίζεται στις έξι εβδομάδες. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για τους Καταλανούς, οι οποίοι χάνουν έναν από τους βασικούς επιθετικούς τους πόλους.
Η ενημέρωση
«Ο Κέβιν Πάντερ υπέστη διάστρεμμα του συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου έξι εβδομάδες.
Ο Τόσαν Εβμπουόμγουαν υπέστη μυϊκή ρήξη στον λοξό κοιλιακό μυ του κοιλιακού τοιχώματος. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου τρεις εβδομάδες».
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧 𝗠𝗘̀𝗗𝗜𝗖 Kevin Punter té un esquinçament de la sindesmosi del turmell esquerre. El temps de recuperació previst és d'unes sis setmanes. Tosan Evbuomwan té una ruptura muscular del múscul oblic de la paret abdominal. El temps de recuperació previst és d'unes tres setmanes.— Barça Basket (@FCBbasket) November 9, 2026
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