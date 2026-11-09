Η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κέβιν Πάντερ για περίπου έξι εβδομάδες, ενώ ο Τόσαν Εβμπουόμγουαν θα παραμείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες.

Σημαντικά προβλήματα τραυματισμών καλείται να διαχειριστεί η Μπαρτσελόνα εν όψει Παναθηναϊκού, καθώς ο Κέβιν Πάντερ και ο Τόσαν Εβμπουόμγουαν θα χρειαστεί να μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για το επόμενο διάστημα.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, με τον εκτιμώμενο χρόνο αποθεραπείας του να υπολογίζεται στις έξι εβδομάδες. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για τους Καταλανούς, οι οποίοι χάνουν έναν από τους βασικούς επιθετικούς τους πόλους.

Η ενημέρωση

«Ο Κέβιν Πάντερ υπέστη διάστρεμμα του συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου έξι εβδομάδες.

Ο Τόσαν Εβμπουόμγουαν υπέστη μυϊκή ρήξη στον λοξό κοιλιακό μυ του κοιλιακού τοιχώματος. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου τρεις εβδομάδες».