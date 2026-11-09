Οριστικά εκτός από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα θα μείνει ο Κέβιν Πάντερ, ενώ γνωστό έγινε το διάστημα της απουσίας του.

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για την εκτός έδρας δοκιμασία της απέναντι στον Παναθηναϊκό (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta), στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ωστόσο, η προετοιμασία των Καταλανών μόνο απρόσκοπτη δεν είναι, καθώς όσο πλησιάζει η αναμέτρηση της Αθήνας, η λίστα των τραυματιών μεγαλώνει, δημιουργώντας σημαντικούς πονοκεφάλους στο τεχνικό επιτελείο.

Ο σημαντικότερος και ο πιο πρόσφατος είναι εκείνος του Κέβιν Πάντερ ο οποίος υπέστη διάστρεμμα κι όπως γίνεται γνωστό από τα ισπανικά δημοσιεύματα, θα στερήσει τις υπηρεσίες του από την ομάδα του για χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Μπρεογκάν για τη Liga ACB.