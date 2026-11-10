Όπως όλα δείχνουν το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα θα είναι sold out, αφού έχει μείνει 450 εισιτήρια και ακόμα είναι Τρίτη.

O Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα σπουδαίο ματς για τη Euroleague, αφού την Παρασκευή (21:15) υποδέχεται τη Μπάρτσα στο Τelekom Center Athens. Φαίνεται πως στο γήπεδο των πράσινων δεν θα πέφτει καρφίτσα.

Μια ανάσα από το sold out το ματς της ομάδας του Ομπράντοβιτς κόντρα στους Καταλανούς, αφού υπάρχουν ακόμα 450 εισιτήρια διαθέσιμα και είναι Τρίτη ακομα. Τρεις μέρες πριν το ματς πάμε για... full house στο ΟΑΚΑ.

To τριφύλλι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 8 νίκες και 2 ήττες, ενώ η Μπαρτσελόνα παραμονεύει με ρεκόρ 7-3. Πριν λίγες μέρες οι πράσινοι έφυγαν διπλό από τη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ.