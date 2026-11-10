Παναθηναϊκός: Προς sold out το ματς με Μπαρτσελόνα, έμειναν ελάχιστα εισιτήρια
O Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα σπουδαίο ματς για τη Euroleague, αφού την Παρασκευή (21:15) υποδέχεται τη Μπάρτσα στο Τelekom Center Athens. Φαίνεται πως στο γήπεδο των πράσινων δεν θα πέφτει καρφίτσα.
Μια ανάσα από το sold out το ματς της ομάδας του Ομπράντοβιτς κόντρα στους Καταλανούς, αφού υπάρχουν ακόμα 450 εισιτήρια διαθέσιμα και είναι Τρίτη ακομα. Τρεις μέρες πριν το ματς πάμε για... full house στο ΟΑΚΑ.
To τριφύλλι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 8 νίκες και 2 ήττες, ενώ η Μπαρτσελόνα παραμονεύει με ρεκόρ 7-3. Πριν λίγες μέρες οι πράσινοι έφυγαν διπλό από τη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.