Άλμπα - Μπάγερν 67-61: Καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, σκόραρε 23 πόντους
Με 23 πόντους σ' ένα ολόκληρο ημίχρονο είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο για μια ομάδα να κερδίσει κάποιο παιχνίδι.
Κάτι που αποδείχθηκε εμφατικά στο ματς της Άλμπα με την Μπάγερν, όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 23 πόντους στο δεύτερο μισό του αγώνα.
Αποτέλεσμα; Να γνωρίσουν δεύτερη σερί ήττα μετά και το «βαρύ» 96-71 από τον Ολυμπιακό, η οποία ωστόσο ήταν η πρώτη της στο γερμανικό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα το επιμέρους σκορ της Άλμπα ήταν 32-23 στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι το τελικό 67-61.
Για την Μπάγερν ξεχώρισαν οι Τζεζούπ (16π., 5ριμπ.) και Γκέιμπριελ (10π., 3ριμπ.) ενώ από τους νικητές οι Χέρμανσον (12π., 3ριμπ., 2ασ.), Ρόμπερτς (12π.)
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-38, 44-52, 67-61.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.