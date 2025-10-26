Ένα 48ωρο μετά τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό, η Μπάγερν Μονάχου γνώρισε νέα ήττα, αυτήν την φορά στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα με 67-61.

Με 23 πόντους σ' ένα ολόκληρο ημίχρονο είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο για μια ομάδα να κερδίσει κάποιο παιχνίδι.

Κάτι που αποδείχθηκε εμφατικά στο ματς της Άλμπα με την Μπάγερν, όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 23 πόντους στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Αποτέλεσμα; Να γνωρίσουν δεύτερη σερί ήττα μετά και το «βαρύ» 96-71 από τον Ολυμπιακό, η οποία ωστόσο ήταν η πρώτη της στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα το επιμέρους σκορ της Άλμπα ήταν 32-23 στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι το τελικό 67-61.

Για την Μπάγερν ξεχώρισαν οι Τζεζούπ (16π., 5ριμπ.) και Γκέιμπριελ (10π., 3ριμπ.) ενώ από τους νικητές οι Χέρμανσον (12π., 3ριμπ., 2ασ.), Ρόμπερτς (12π.)

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-38, 44-52, 67-61.