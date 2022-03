Αγώνας στη Γερμανία έληξε με σκορ 209-39 κι ένας παίκτης έβαλε 100 πόντους

Ο αγώνας της 4ης κατηγορίας στη Γερμανία ανάμεσα στη Βίλσμπουργκ και τη Βούρτσμπουργκ εξελίχθηκε σε φιάσκο καθώς οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 209-39 ενώ ο Αμερικανός Τζόναθαν Μπράγκερ σημείωσε 100 πόντους!

Η αναμέτρηση της Βίλσμπουργκ με την Βούρτσμπουργκ για την 4η κατηγορία του γερμανικού μπάσκετ πέρασε στα... πρακτικά ως παρωδία. Οι γηπεδούχοι ισοπέδωσαν με 170 πόντους διαφορά τους φιλοξενούμενους που είχαν ζητήσει αρχικώς τη μετάθεση του αγώνα λόγω μαζεμένων κρουσμάτων ίωσης ωστόσο το αίτημά τους δεν έγινε αποδεκτό από τη διοργανώτρια αρχή.

Έτσι η Βούρτσμπουργκ ταξίδεψε με μόλις πέντε παίκτες που αγωνίστηκαν φορώντας μάσκες! Μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, ένας παίκτης των φιλοξενούμενων αποβλήθηκε με δυο αντιαθλητικά φάουλ ενώ στην τρίτη περίοδο αποβλήθηκε και δεύτερος, αφήνοντας τη Βούρτσμπουργκ με τρεις παίκτες! Την ίδια στιγμή, η Βίλσμπουργκ δεν κατέβασε ταχύτητα, επικρατώντας με 209-39.

Για τους νικητές, ο Αμερικανός Τζόναθαν Μπράγκερ ήταν πρώτος σκόρερ με 100 πόντους, σημειώνοντας 15/17 δίποντα, 22/34 τρίποντα και 4/5 βολές, έχοντας ακόμη 12 ριμπάουντ, 16 ασίστ και 12 κλεψίματα στα 37 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 125 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

So kommt am Ende dieses wahnwitzige Ergebnis zu Stande.



Vilsbiburgs Amerikaner Jonathan Braeger hat am Ende ein 100 Punkte "quadruple double" im Boxscore stehen.



100 Punkte, 12 Rebounds, 16 Assists, 12 Steals. pic.twitter.com/eGAq54rBek