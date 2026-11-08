Η Παρί δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα της Μπουργκ για την 8η αγωνστική του γαλλικού πρωταθλήματος με 107-77.

Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η Παρί καθώς συνέχισε από εκεί που είχε... σταματήσει στην Euroleague και το μεγάλο της «διπλό» στην έδρα της Εφές!

Οι πρωτευουσιάνοι της Γαλλίας έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στην Μπουργκ την οποία και «διέλυσαν» στο... ρελαντί με 30 πόντους διαφορά.

Μάλιστα είχαν και έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, έχοντας ανεβάσει άπαντες την απόδοσή τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά.

Ο Αλέν Ντοκοσί ξεχώρισε περισσότερο απ' όλους έχοντας double double με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ οι Ρόντεν και Γουόρεν πρόσθεσαν από 15 πόντους ο καθένας.

Για την Παρί, οι δύο Καναδοί, Σάμιουελ και Μπερχανεμέσκελ ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν περισσότερο, σημειώνοντας από 15 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Παρί (Λεφέβρ): Αγιαγί 4, Ρόντεν 16 (1), Νιλικίνα 12 (1), Τάρπεϊ 2, Γουόρεν 16 (2), Ντοκοσί 18 (11ριμπ.), Μαοζίνια 14, Ατιέν 3, Ερέρα 14 (4), Καβαλιέρ, Χόουμς 5 (1), Μπουνγκού-Κολό 3.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 57-46, 79-65, 107-77.