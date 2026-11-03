Σολέ - Παρί 94-90παρ.: Πρώτη ήττα έκπληξη

Παναγιώτης Αρταβάνης
Σολέ - Παρί 94-90παρ.: Πρώτη ήττα έκπληξη

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Παρί υπέστη την πρώτη της ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σολέ και... λύγισε στην παράταση με 94-90.

Χάλασε το... τρένο των νικών της Παρί, αφού δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σολέ και ηττήθηκε με 94-90 στην παράταση.

Οι Παριζιάνοι...πλήρωσαν το κακό πρόσωπο που παρουσίασαν στο πεντάλεπτο της παράτασης και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νόα Λοκ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χιφί που πέτυχε 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η Παρί στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές (05/11, 19:15), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

 

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 43-41, 58-61, 79-79 κ.δ, 94-90, παρ.

CholetMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLBLKCSTOFTE+/-EVAL
#PlayersMA%MA%MA%OREBDREBREB
5* Noah Locke29:30243837.5%4666.67%6785.71%2022002001620
6* Digué Diawara17:133010%1250%000%235100010-46
18* Lynn Kidd26:59105683.33%000%000%0551100542011
79* Aaron Towo-Nansi31:50193560%3837.5%4666.67%11212402311125
93* Mohamed Diarra32:07163560%1714.29%7887.5%013132141132026
0Malcolm Cazalon19:45411100%020%22100%000310031-43
2Amadou FallNPJ
3JeQuan Lewis13:100000%000%000%112100004-73
13Johnathan Williams17:3421333.33%000%000%011110032-150
21Tony Snell (C)23:57113475%1520%22100%066120021-113
22Sitraka Raharimanantoanina12:555010%1250%22100%011000012-163
Equipe / Entraîneur00:0020210
TOTAL225:0094193455.88%113234.38%232785.19%831392410452018111
ParisMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLBLKCSTOFTE+/-EVAL
#PlayersMA%MA%MA%OREBDREBREB
1* T.J. Warren15:2551333.33%1616.67%000%123010022-40
2* Nadir Hifi26:15255683.33%51145.45%000%033210033-421
5* Frank Ntilikina24:28133560%2450%1250%112202003-414
15* Mouhamed Faye18:1284944.44%000%010%448001303-411
24* Alize Johnson22:171030%010%1250%112420130-81
4Léopold Cavaliere21:2931250%030%1250%235100013-43
9Tyson Etienne26:40111333.33%31030%000%00000002310
11Joël Ayayi20:11125683.33%020%22100%213300031-412
13Allan Dokossi22:43511100%000%3837.5%369230033411
20Jeremy Morgan (C)18:323000%1425%000%03332103286
45Joao Maozinha08:48422100%010%000%123011001-18
Equipe / Entraîneur00:0033600
TOTAL225:0090234057.5%124228.57%81747.06%182947171054202593
Match StatisticsCholetParis
Temps avec l'avantage au score27:4512:09
Changement de Leader1515
Plus gros écart138
Plus grosse série89
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΓΑΛΛΙΑ Τελευταία Νέα