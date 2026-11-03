Σολέ - Παρί 94-90παρ.: Πρώτη ήττα έκπληξη
Χάλασε το... τρένο των νικών της Παρί, αφού δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σολέ και ηττήθηκε με 94-90 στην παράταση.
Οι Παριζιάνοι...πλήρωσαν το κακό πρόσωπο που παρουσίασαν στο πεντάλεπτο της παράτασης και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νόα Λοκ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χιφί που πέτυχε 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Πλέον η Παρί στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές (05/11, 19:15), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 28-19, 43-41, 58-61, 79-79 κ.δ, 94-90, παρ.
|Cholet
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CS
|TO
|FTE
|+/-
|EVAL
|#
|Players
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|5
|* Noah Locke
|29:30
|24
|3
|8
|37.5%
|4
|6
|66.67%
|6
|7
|85.71%
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|16
|20
|6
|* Digué Diawara
|17:13
|3
|0
|1
|0%
|1
|2
|50%
|0
|0
|0%
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|-4
|6
|18
|* Lynn Kidd
|26:59
|10
|5
|6
|83.33%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|5
|5
|1
|1
|0
|0
|5
|4
|20
|11
|79
|* Aaron Towo-Nansi
|31:50
|19
|3
|5
|60%
|3
|8
|37.5%
|4
|6
|66.67%
|1
|1
|2
|12
|4
|0
|2
|3
|1
|11
|25
|93
|* Mohamed Diarra
|32:07
|16
|3
|5
|60%
|1
|7
|14.29%
|7
|8
|87.5%
|0
|13
|13
|2
|1
|4
|1
|1
|3
|20
|26
|0
|Malcolm Cazalon
|19:45
|4
|1
|1
|100%
|0
|2
|0%
|2
|2
|100%
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|-4
|3
|2
|Amadou Fall
|NPJ
|3
|JeQuan Lewis
|13:10
|0
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|-7
|3
|13
|Johnathan Williams
|17:34
|2
|1
|3
|33.33%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|-15
|0
|21
|Tony Snell (C)
|23:57
|11
|3
|4
|75%
|1
|5
|20%
|2
|2
|100%
|0
|6
|6
|1
|2
|0
|0
|2
|1
|-1
|13
|22
|Sitraka Raharimanantoanina
|12:55
|5
|0
|1
|0%
|1
|2
|50%
|2
|2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|-16
|3
|Equipe / Entraîneur
|00:00
|2
|0
|2
|1
|0
|TOTAL
|225:00
|94
|19
|34
|55.88%
|11
|32
|34.38%
|23
|27
|85.19%
|8
|31
|39
|24
|10
|4
|5
|20
|18
|111
|Paris
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CS
|TO
|FTE
|+/-
|EVAL
|#
|Players
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|1
|* T.J. Warren
|15:25
|5
|1
|3
|33.33%
|1
|6
|16.67%
|0
|0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|2
|-4
|0
|2
|* Nadir Hifi
|26:15
|25
|5
|6
|83.33%
|5
|11
|45.45%
|0
|0
|0%
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|0
|3
|3
|-4
|21
|5
|* Frank Ntilikina
|24:28
|13
|3
|5
|60%
|2
|4
|50%
|1
|2
|50%
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|-4
|14
|15
|* Mouhamed Faye
|18:12
|8
|4
|9
|44.44%
|0
|0
|0%
|0
|1
|0%
|4
|4
|8
|0
|0
|1
|3
|0
|3
|-4
|11
|24
|* Alize Johnson
|22:17
|1
|0
|3
|0%
|0
|1
|0%
|1
|2
|50%
|1
|1
|2
|4
|2
|0
|1
|3
|0
|-8
|1
|4
|Léopold Cavaliere
|21:29
|3
|1
|2
|50%
|0
|3
|0%
|1
|2
|50%
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|-4
|3
|9
|Tyson Etienne
|26:40
|11
|1
|3
|33.33%
|3
|10
|30%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|1
|0
|11
|Joël Ayayi
|20:11
|12
|5
|6
|83.33%
|0
|2
|0%
|2
|2
|100%
|2
|1
|3
|3
|0
|0
|0
|3
|1
|-4
|12
|13
|Allan Dokossi
|22:43
|5
|1
|1
|100%
|0
|0
|0%
|3
|8
|37.5%
|3
|6
|9
|2
|3
|0
|0
|3
|3
|4
|11
|20
|Jeremy Morgan (C)
|18:32
|3
|0
|0
|0%
|1
|4
|25%
|0
|0
|0%
|0
|3
|3
|3
|2
|1
|0
|3
|2
|8
|6
|45
|Joao Maozinha
|08:48
|4
|2
|2
|100%
|0
|1
|0%
|0
|0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|-1
|8
|Equipe / Entraîneur
|00:00
|3
|3
|6
|0
|0
|TOTAL
|225:00
|90
|23
|40
|57.5%
|12
|42
|28.57%
|8
|17
|47.06%
|18
|29
|47
|17
|10
|5
|4
|20
|25
|93
|Match Statistics
|Cholet
|Paris
|Temps avec l'avantage au score
|27:45
|12:09
|Changement de Leader
|15
|15
|Plus gros écart
|13
|8
|Plus grosse série
|8
|9
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