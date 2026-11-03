Η Παρί υπέστη την πρώτη της ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σολέ και... λύγισε στην παράταση με 94-90.

Χάλασε το... τρένο των νικών της Παρί, αφού δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σολέ και ηττήθηκε με 94-90 στην παράταση.

Οι Παριζιάνοι...πλήρωσαν το κακό πρόσωπο που παρουσίασαν στο πεντάλεπτο της παράτασης και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νόα Λοκ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χιφί που πέτυχε 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η Παρί στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές (05/11, 19:15), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 43-41, 58-61, 79-79 κ.δ, 94-90, παρ.