Η Παρί χρειάστηκε να πάει το παιχνίδι στην παράταση για να κάμψει την αντίσταση της Σαλόν με 116-112, όμως διατήρησε το αήττητό της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Παρί συνέχισε την αήτητη πορεία της στο γαλλικό πρωτάθλημα επικρατώντας της Σαλόν με 116-112 στην έδρα της.

Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 6-0 της βαθμολογίας όντες μόνοι στην κορυφή, αν και πάσχισαν για να φύγουν με τη νίκη με την παράταση να κρίνει εν τέλει το αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας του κόουτς Λεφέβρ.

Οι 36 πόντοι, τα 4 ριμπάουντ και οι 7 ασίστ του Τζερεμάια Χιλ δεν ήταν αρκετοί, ώστε οι φιλοξενούμενοι να ολοκληρώσουν την έκπληξη. Από την άλλη πλευρά, για την Παρί ο Ναντίρ Ιφί ξεχώρισε με 27 πόντους και 5 ασίστ, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν συνολικά έξι παίκτες διψήφιους.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 57-58, 81-81, 104-104 (κ.δ.), 116-112 (παρ.).

Paris # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT Rebounds AST STL TO BLK Fouls +/- PIR M A % M A % M A % O D T C D C D 2 Nadir Hifi 26:26 27 5 14 35.7% 1 2 50.0% 14 15 93.3% 0 0 0 5 1 0 0 4 3 -1 18.5 8 Frank Ntilikina 17:23 15 2 4 50.0% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 -1 12 17 Sebastian Herrera (C) 23:41 10 0 1 0.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 5 12 15 Mouhamed Faye 23:46 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 4 2 6 1 0 3 0 1 0 -6 24 Alize Johnson 11:35 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0.0% 0 3 2 5 1 0 0 0 1 3 -4 3 34 Léopold Cavaliere 22:13 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 0 5 4 0 0 0 0 2 2 9 99 Tyson Etienne 20:41 8 0 0 0.0% 2 12 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 11 Joël Ayayi 25:29 16 3 5 60.0% 3 8 37.5% 1 1 100.0% 0 3 6 9 9 1 1 1 1 12 8 13 13 Allan Dokossi 20:49 12 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 5 2 0 0 1 5 1 0 15 22 Nobel Boungou Colo NPJ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Jeremy Morgan 26:45 16 1 1 100.0% 4 10 40.0% 2 2 100.0% 1 0 2 2 1 0 0 0 3 3 10 0 0 22 45 Joao Maozinha 06:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -2 - Team / Coach 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 2 0 0 0 0 1 2 0 0 Total 225:00 116 23 44 52.3% 16 47 34.0% 22 25 88.0% 10 24 34 28 16 5 4 11 26 13 - 135