Παρί - Σαλόν 116-112: Έκανε το 6/6 με... θρίλερ και παράταση

Παρί - Σαλόν 116-112: Έκανε το 6/6 με... θρίλερ και παράταση

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Παρί - Σαλόν 116-112: Έκανε το 6/6 με... θρίλερ και παράταση

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Η Παρί χρειάστηκε να πάει το παιχνίδι στην παράταση για να κάμψει την αντίσταση της Σαλόν με 116-112, όμως διατήρησε το αήττητό της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Παρί συνέχισε την αήτητη πορεία της στο γαλλικό πρωτάθλημα επικρατώντας της Σαλόν με 116-112 στην έδρα της.

Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 6-0 της βαθμολογίας όντες μόνοι στην κορυφή, αν και πάσχισαν για να φύγουν με τη νίκη με την παράταση να κρίνει εν τέλει το αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας του κόουτς Λεφέβρ.

Οι 36 πόντοι, τα 4 ριμπάουντ και οι 7 ασίστ του Τζερεμάια Χιλ δεν ήταν αρκετοί, ώστε οι φιλοξενούμενοι να ολοκληρώσουν την έκπληξη. Από την άλλη πλευρά, για την Παρί ο Ναντίρ Ιφί ξεχώρισε με 27 πόντους και 5 ασίστ, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν συνολικά έξι παίκτες διψήφιους.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 57-58, 81-81, 104-104 (κ.δ.), 116-112 (παρ.).

 

Paris
#ΠαίκτηςMINPTS2FG3FGFTReboundsASTSTLTOBLKFouls+/-PIR
MA%MA%MA%ODTCDCD
2Nadir Hifi26:262751435.7%1250.0%141593.3%000510043-118.5
8Frank Ntilikina17:23152450.0%3742.9%22100.0%0112000004-112
17Sebastian Herrera (C)23:4110010.0%3560.0%11100.0%0123110002512
15Mouhamed Faye23:4684580.0%000.0%000.0%20426103010-6
24Alize Johnson11:3521333.3%020.0%00.0%0325100013-43
34Léopold Cavaliere22:1321250.0%010.0%000.0%050540000229
99Tyson Etienne20:418000.0%21216.7%22100.0%0001110001211
11Joël Ayayi25:29163560.0%3837.5%11100.0%03699111112813
13Allan Dokossi20:49126966.7%000.0%000.0%3475200151015
22Nobel Boungou ColoNPJ----------------------
20Jeremy Morgan26:451611100.0%41040.0%22100.0%1022100033100022
45Joao Maozinha06:120000.0%000.0%000.0%00000000220-2
-Team / Coach00:000000.0%000.0%000.0%437200001200
Total225:00116234452.3%164734.0%222588.0%102434281654112613-135

Chalon/Saône
#ΠαίκτηςMINPTS2FG3FGFTReboundsASTSTLTOBLKFouls+/-PIR
MA%MA%MA%ODTCDCD
00Noa Kouakou-Heugue17:42124580.0%000.0%44100.0%02241011131116
3Aher Uguak25:0072366.7%1425.0%000.0%011011000415
8Jeremiah Hill (C)36:423691369.2%51145.5%3475.0%1347102310342
0Matheo Leray25:3162540.0%020.0%22100.0%0003370004547
42Carl Ponsar31:52123837.5%1333.3%3560.0%448210102-41414
1Clarence Nadolny17:051133100.0%1425.0%22100.0%2100235200035-414
2Riley ZiziNPJ----------------------
21Jacob Grandison17:326010.0%1520.0%33100.0%10112000014-32
33Grant Golden27:15146875.0%000.0%2450.0%156310111-31941
-Jeriah Horne26:2181250.0%2633.3%000.0%123210001-129
-Team / Coach00:000000.0%000.0%000.0%426000000000
Total225:00112304862.5%113333.3%192479.2%17254225415132612-126

     

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