Παρί - Σαλόν 116-112: Έκανε το 6/6 με... θρίλερ και παράταση
Η Παρί συνέχισε την αήτητη πορεία της στο γαλλικό πρωτάθλημα επικρατώντας της Σαλόν με 116-112 στην έδρα της.
Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 6-0 της βαθμολογίας όντες μόνοι στην κορυφή, αν και πάσχισαν για να φύγουν με τη νίκη με την παράταση να κρίνει εν τέλει το αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας του κόουτς Λεφέβρ.
Οι 36 πόντοι, τα 4 ριμπάουντ και οι 7 ασίστ του Τζερεμάια Χιλ δεν ήταν αρκετοί, ώστε οι φιλοξενούμενοι να ολοκληρώσουν την έκπληξη. Από την άλλη πλευρά, για την Παρί ο Ναντίρ Ιφί ξεχώρισε με 27 πόντους και 5 ασίστ, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν συνολικά έξι παίκτες διψήφιους.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 57-58, 81-81, 104-104 (κ.δ.), 116-112 (παρ.).
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST
|STL
|TO
|BLK
|Fouls
|+/-
|PIR
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|O
|D
|T
|C
|D
|C
|D
|2
|Nadir Hifi
|26:26
|27
|5
|14
|35.7%
|1
|2
|50.0%
|14
|15
|93.3%
|0
|0
|0
|5
|1
|0
|0
|4
|3
|-1
|18.5
|8
|Frank Ntilikina
|17:23
|15
|2
|4
|50.0%
|3
|7
|42.9%
|2
|2
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|-1
|12
|17
|Sebastian Herrera (C)
|23:41
|10
|0
|1
|0.0%
|3
|5
|60.0%
|1
|1
|100.0%
|0
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|12
|15
|Mouhamed Faye
|23:46
|8
|4
|5
|80.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|2
|0
|4
|2
|6
|1
|0
|3
|0
|1
|0
|-6
|24
|Alize Johnson
|11:35
|2
|1
|3
|33.3%
|0
|2
|0.0%
|0
|0.0%
|0
|3
|2
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|-4
|3
|34
|Léopold Cavaliere
|22:13
|2
|1
|2
|50.0%
|0
|1
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|5
|0
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|9
|99
|Tyson Etienne
|20:41
|8
|0
|0
|0.0%
|2
|12
|16.7%
|2
|2
|100.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|1
|11
|Joël Ayayi
|25:29
|16
|3
|5
|60.0%
|3
|8
|37.5%
|1
|1
|100.0%
|0
|3
|6
|9
|9
|1
|1
|1
|1
|12
|8
|13
|13
|Allan Dokossi
|20:49
|12
|6
|9
|66.7%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|3
|4
|7
|5
|2
|0
|0
|1
|5
|1
|0
|15
|22
|Nobel Boungou Colo
|NPJ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Jeremy Morgan
|26:45
|16
|1
|1
|100.0%
|4
|10
|40.0%
|2
|2
|100.0%
|1
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|3
|10
|0
|0
|22
|45
|Joao Maozinha
|06:12
|0
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|-2
|-
|Team / Coach
|00:00
|0
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|4
|3
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|Total
|225:00
|116
|23
|44
|52.3%
|16
|47
|34.0%
|22
|25
|88.0%
|10
|24
|34
|28
|16
|5
|4
|11
|26
|13
|-
|135
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST
|STL
|TO
|BLK
|Fouls
|+/-
|PIR
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|O
|D
|T
|C
|D
|C
|D
|00
|Noa Kouakou-Heugue
|17:42
|12
|4
|5
|80.0%
|0
|0
|0.0%
|4
|4
|100.0%
|0
|2
|2
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|11
|16
|3
|Aher Uguak
|25:00
|7
|2
|3
|66.7%
|1
|4
|25.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1
|5
|8
|Jeremiah Hill (C)
|36:42
|36
|9
|13
|69.2%
|5
|11
|45.5%
|3
|4
|75.0%
|1
|3
|4
|7
|1
|0
|2
|3
|1
|0
|3
|42
|0
|Matheo Leray
|25:31
|6
|2
|5
|40.0%
|0
|2
|0.0%
|2
|2
|100.0%
|0
|0
|0
|3
|3
|7
|0
|0
|0
|4
|5
|4
|7
|42
|Carl Ponsar
|31:52
|12
|3
|8
|37.5%
|1
|3
|33.3%
|3
|5
|60.0%
|4
|4
|8
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|-4
|14
|14
|1
|Clarence Nadolny
|17:05
|11
|3
|3
|100.0%
|1
|4
|25.0%
|2
|2
|100.0%
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|5
|2
|0
|0
|0
|3
|5
|-4
|14
|2
|Riley Zizi
|NPJ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Jacob Grandison
|17:32
|6
|0
|1
|0.0%
|1
|5
|20.0%
|3
|3
|100.0%
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|-3
|2
|33
|Grant Golden
|27:15
|14
|6
|8
|75.0%
|0
|0
|0.0%
|2
|4
|50.0%
|1
|5
|6
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|-3
|19
|41
|-
|Jeriah Horne
|26:21
|8
|1
|2
|50.0%
|2
|6
|33.3%
|0
|0
|0.0%
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|-1
|2
|9
|-
|Team / Coach
|00:00
|0
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|4
|2
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Total
|225:00
|112
|30
|48
|62.5%
|11
|33
|33.3%
|19
|24
|79.2%
|17
|25
|42
|25
|4
|1
|5
|13
|26
|12
|-
|126
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