Βιλερμπάν: Επικράτησε της Ροάν και παρέμεινε αήττητη στη Γαλλία

Βιλερμπάν: Επικράτησε της Ροάν και παρέμεινε αήττητη στη Γαλλία

Γιώργος Σακελλάρης
Βιλερμπάν: Επικράτησε της Ροάν και παρέμεινε αήττητη στη Γαλλία

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Η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ νίκησε τη Ροάν με 96-77, έκανε το 3/3 στο γαλλικό πρωτάθλημα και στρέφει την προσοχή της στη «διαβολοβδομάδα».

Η Βιλερμπάν συνεχίζει αήττητη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Τόνι Πάρκερ υπέταξε τη Ροάν στη Λιόν με 96-77 και έκανε το 3/3 εντός των συνόρων. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους, ο Τρέμοντ Γουότερς με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Η Ροάν υπέστη την πρώτη της ήττα.

Έτσι, μετά τη νίκη κόντρα στην Παρί για τη EuroLeague συνέχισε στον... δρόμο των επιτυχιών, προτού μπει εκ νέου σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς για τη διπλή εβδομάδα απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα (εντός έδρας) και Ρεάλ Μαδρίτης (εκτός έδρας). Σε πολύ καλό βράδυ για τους θριαμβευτές βρέθηκαν επίσης οι Γκατς (16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μπεσόν (14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τζέι Κράουντερ (10 πόντους, 2 ασίστ). Για τους ηττημένους φιλοξενούμενους, καταπληκτικός ήταν ο Τζόνσον με 29 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 55-34, 81-65, 96-77

Τα ομαδικά στατιστικά:

Lyon-Villeurbanne logo Lyon-Villeurbanne2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
14Both Tut Gach *20:12163/475%2/450%4/4100%044100001318
21Joel Bolomboy *20:1184/580%0/00%0/00%325200002414
25Hugo Besson *27:22144/580%0/30%6/875%033310002314
51Tremont Waters *23:11185/771.43%2/540%2/450%112620102320
99Jae Crowder *18:08102/450%1/250%3/560%00020000206
1Marc-Owen Fodzo Dada09:5563/3100%0/20%0/00%00030000-17
8Patty Mills (C)16:1091/250%2/633.33%1/250%0331210337
10Bodian Massa15:5531/425%0/00%1/250%4260102204
11Edwin Jackson06:1700/10%0/00%0/00%01100000-50
35Yves Pons06:1420/10%0/00%2/2100%10100010-82
77Nate Sestina15:5360/00%2/2100%0/00%13400000-410
97Juhann Begarin20:3241/250%0/20%2/450%0331200273
Team/Coaches00:0011200
TOTAL200:009624/3863.16%9/2634.62%21/3167.74%112334198141025107
RoanneFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Darius Johnson *29:492911/1861.1%7/1070%4/850%3/650%02223330-1823
4Travante Williams *24:06103/742.9%1/1100%2/633.33%2/2100%13421311-611
5Dylan Affo Mama *25:5763/650%3/560%0/10%0/00%14500201-107
7Maxime Roos (C) *24:34124/850%2/366.67%2/540%2/2100%22400001-2113
65Filip Stanic *22:5531/1100%1/1100%0/00%1/425%23511011-158
0Jahvon Blair11:5800/20%0/00%0/20%0/00%0001010010-2
2Harvey Gauthier06:2210/10%0/10%0/00%1/250%00010104-7-1
8Antoine DiotNPJ
15Derek Needham23:25104/944.44%3/3100%1/616.67%1/250%01151312-168
16Aaron Levarity26:3931/425%0/30%1/1100%0/00%26821213-79
20Yvann Mbaya01:4510/00%0/00%0/00%1/250%00000000-20
42Anthony Bria02:3021/333.33%1/250%0/10%0/00%10100001-31
Team/Coaches00:0011210
TOTAL200:007718/2962.07%18/2962.07%10/3033.33%11/2055%1022321471641-78
     

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