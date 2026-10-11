Η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ νίκησε τη Ροάν με 96-77, έκανε το 3/3 στο γαλλικό πρωτάθλημα και στρέφει την προσοχή της στη «διαβολοβδομάδα».

Η Βιλερμπάν συνεχίζει αήττητη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Τόνι Πάρκερ υπέταξε τη Ροάν στη Λιόν με 96-77 και έκανε το 3/3 εντός των συνόρων. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους, ο Τρέμοντ Γουότερς με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Η Ροάν υπέστη την πρώτη της ήττα.

Έτσι, μετά τη νίκη κόντρα στην Παρί για τη EuroLeague συνέχισε στον... δρόμο των επιτυχιών, προτού μπει εκ νέου σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς για τη διπλή εβδομάδα απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα (εντός έδρας) και Ρεάλ Μαδρίτης (εκτός έδρας). Σε πολύ καλό βράδυ για τους θριαμβευτές βρέθηκαν επίσης οι Γκατς (16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μπεσόν (14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τζέι Κράουντερ (10 πόντους, 2 ασίστ). Για τους ηττημένους φιλοξενούμενους, καταπληκτικός ήταν ο Τζόνσον με 29 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 55-34, 81-65, 96-77

Τα ομαδικά στατιστικά: