Η Βιλερμπάν δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει της Σολέ εκτός έδρας με 97-85 και να ξεκινήσει με το... δεξί τις υποχρεώσεις της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μακάμπι, η ομάδα του Τόνι Πάρκερ άνοιξε λογαριασμό και στο πρώτο παιχνίδι του εγχώριου πρωταθλήματος απέναντι στη Σολέ.

Λίγο πριν ταξιδέψει στην Αθηνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστική της Euroleague, η Βιλερμπάν πέταγε φωτιές στην επίθεση και επικράτησε εκτός έδρας.

Οι Γκατς και Μιλς ήταν οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας τους έχοντας από 17 πόντους ο καθένας ενώ οι Κράουντερ και Γουότερς πρόσθεσαν από 16 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 45-58, 68-79, 85-97.

Βιλερμπάν (Πάρκερ): Γκατς 17 (3), Μιλς 17 (4), Κράουντερ 16 (2), Γουότερς 16 (3), Μπεσόν 13 (1), Μπολομπόι 5, Ντάντα-Φοτζό 5, Πονς 4, Μασά 3, Σέστινα 1, Τζάκσον.