Νανσί - Παρί 73-78: Έβγαλε αντίδραση και άνοιξε λογαριασμό στο πρωτάθλημα Γαλλίας
Τρία 24ωρα μετά το παιχνίδι στο «Telekom Center Athens» για την πρεμιέρα της Euroleague και την ήττα από τον Παναθηναϊκό, η Παρί κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να επικρατήσει δύσκολα της γηπεδούχου Νανσί με 78-73.
Ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε το πολύ καλό διάστημα που είχε στην τελευταία περίοδο και το επιμέρους 17-27 το οποίο της έδωσε την ώθηση για τη νίκη στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος.
Καλύτερος παίκτης της Παρί ήταν ο Ναδίρ Ιφί, ο οποίος στα 25:42 που χρησιμοποιήθηκε είχε 23 πόντους με 4/9 δίποντα, 3/9 τρίποντα και 6/6 βολές. Ο Ρόντεν πρόσθεσε 15 πόντους με 6/7 δίποντα και 1/2 τρίποντα, ενώ «διψήφιοι» για τους νικητές ήταν επίσης οι Γουόρεν (14π., 4/7διπ., 2/7τρ.) και Ερέρα (12π., 2/4τρ.)
Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό και σε 12:26 λεπτά συμμετοχής είχε 1 πόντο και 1 ασίστ με 0/1 δίποντο και 1/2 βολές.
Τα δεκάλεπτα: 15-21, 32-35, 56-51, 73-78.
Παρί (Λεφέβρ): Ιφί 23 (3), Ρόντεν 15 (1), Γουόρεν 14 (2), Ερέρα 12 (2), Καβαλιέρ 6, Τζόνσον 4, Μαοζίνια 2, Ντοκοσί 1, Νιλικίνα 1, Αγιαγί, Φαγιέ, Τάρπεϊ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.