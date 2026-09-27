Η Παρί ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Γαλλίας καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Νανσί με 73-78.

Τρία 24ωρα μετά το παιχνίδι στο «Telekom Center Athens» για την πρεμιέρα της Euroleague και την ήττα από τον Παναθηναϊκό, η Παρί κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να επικρατήσει δύσκολα της γηπεδούχου Νανσί με 78-73.

Ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε το πολύ καλό διάστημα που είχε στην τελευταία περίοδο και το επιμέρους 17-27 το οποίο της έδωσε την ώθηση για τη νίκη στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος.

Καλύτερος παίκτης της Παρί ήταν ο Ναδίρ Ιφί, ο οποίος στα 25:42 που χρησιμοποιήθηκε είχε 23 πόντους με 4/9 δίποντα, 3/9 τρίποντα και 6/6 βολές. Ο Ρόντεν πρόσθεσε 15 πόντους με 6/7 δίποντα και 1/2 τρίποντα, ενώ «διψήφιοι» για τους νικητές ήταν επίσης οι Γουόρεν (14π., 4/7διπ., 2/7τρ.) και Ερέρα (12π., 2/4τρ.)

Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό και σε 12:26 λεπτά συμμετοχής είχε 1 πόντο και 1 ασίστ με 0/1 δίποντο και 1/2 βολές.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 32-35, 56-51, 73-78.

Παρί (Λεφέβρ): Ιφί 23 (3), Ρόντεν 15 (1), Γουόρεν 14 (2), Ερέρα 12 (2), Καβαλιέρ 6, Τζόνσον 4, Μαοζίνια 2, Ντοκοσί 1, Νιλικίνα 1, Αγιαγί, Φαγιέ, Τάρπεϊ.