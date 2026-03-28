Σολέ - Βιλερμπάν 93-85: Ήττα πριν φιλοξενηθεί στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό
Την 9η ήττα στο πρωτάθλημα Γαλλίας γνώρισε η Βιλερμπάν καθώς ηττήθηκε στην έδρα της Σολέ πριν στραφεί στην Euroleague και στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.
Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Λιόν ήταν ο Ντέιβιντ Λάιτι, ο οποίος είχε 21 πόντους με 4/4 δίποντα και 2/3 τρίποντα, ενώ γεμάτο ματς πραγματοποίησε ο Μπράιαν Ανγκόλα με 19 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
Ο Έμπουα είχε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ διψήφιος για λογαριασμό της Βιλερμπάν ήταν και ο πολύπειρος Τομά Ερτέλ με 11 πόντους και 5 τελικές πάσες.
Η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για την 35η αγωνιστική της Euroleague την ερχόμενη Παρασκευή (3/4, 21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 44-39, 66-57, 93-85.
