Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι πλέον μέτοχος της Ναντέρ στην οποία έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ από τα 10 έως τα 17 του χρόνια.

Μέτοχος της Ναντέρ είναι πλέον ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, όπως ανακοίνωσε σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον πρώτο του προπονητή στο γαλλικό σύλλογο Φρεντερίκ Ντοναντιέ, στην «L'Εquipe». Ο «Wemby» επενδύει στον σύλλογο που του άλλαξε τη ζωή, καθώς εκεί, μεγάλωσε και έμαθε τα πάντα όσον αφορά την «πορτοκαλί θεά» από την ηλικία των 10 έως των 17 ετών.

«Δεν θυμάμαι ποιος προσέγγισε ποιον πρώτος, αλλά συνέβη φυσικά. Και οι δύο (σσ. ο Φρεντερίκ Ντοναντιέ, ο πρόεδρος της ομάδας και άλλοτε προπονητής του στην ομάδα U11) είχαμε την ίδια επιθυμία. Πρώτα απ’ όλα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γαλλία. Θέλω να έχω αντίκτυπο στο γαλλικό μπάσκετ και στη Ναντέρ, γιατί εκεί νιώθω σαν στο σπίτι μου, πολύ απλά. Θέλω να εξελιχθώ μαζί με τη Ναντέρ, να βοηθήσω τον σύλλογο να αναπτυχθεί» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «L'Εquipe».

Και συμπλήρωσε: «Θα είμαι μέτοχος, φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η ζωή του συλλόγου, ούτε η δική μου θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη με αυτή τη συμμετοχή. Ωστόσο, δεν είναι τεχνητό, ούτε καν επιχειρηματικό. Πρόκειται πρωτίστως για συναίσθημα. Κάτι που έχει πολύ νόημα. Η αγάπη και η αφοσίωσή μου προς τον σύλλογο δεν είναι κάτι καινούργιο καινούργιοι είναι οι πόροι, οι διασυνδέσεις και η επιρροή μου στον χώρο του μπάσκετ. Την οποία θα χρησιμοποιήσω για την ομάδα της καρδιάς μου».

