Η Μονακό έκανε περίπατο (113-86) απέναντι στη Λε Πορτέλ για την 18η αγωνιστική του Γαλλικού πρωταθλήματος.

Επίδειξη δύναμης έκανε η Μονακό απέναντι στη Λε Πορτέλ (113-86) για την 18η αγωνιστική του Γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και στο πρώτο 20λεπτο (53-40) έβαλε τις βάσεις για να μετατρέψει την αναμέτρηση σε υγιεινό περίπατο.

Με τους Έλι Οκόμπο, Νίκολα Μίροτιτς και Μάικ Τζέιμς να σηκώνουν το βάρος επιθετικά οι μονεγάσκοι διεύρυναν τη διαφορά (82-61 στο 30’) στο τρίτο 10λεπτο και έφτασαν σε μια άνετη νίκη.

Πλέον η Μονακό επικεντρώνεται στην διπλή αγωνιστική της Euroleague την Τρίτη (3/2, 20:00) με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας και την Πέμπτη (5/2, 21:30) με την Μπάγερν στο Μόναχο.

Οι μονεγάσκοι τον τελευταίο καιρό βρίσκονται στο επίκεντρο οικονομικών ζητημάτων, τα οποία προσπαθεί να αφήσει εκτός ομάδας ο Βασίλης Σπανούλης, παρότι είναι πολύ δύσκολο για να προσηλωθούν όλοι στον στόχο αν και δεν είναι εύκολο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-19, 53-40, 82-61, 113-86.

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Μισινό 2, Τάις 7 (5 ριμπ.), Ντιαλό 7, Τάρπεϊ 8 (10 ριμπ.), Τζέιμς 16 (1/4 τριπ.), Οκόμπο 20 (3/4 τριπ.), Μπλόσομγκέϊμ 10, Μπέγκαριν 9 (3/5 τριπ.), Νέντοβιτς 9 (2/5 τριπ.), Στραζέλ 8 (2/5 τριπ.), Μίροτιτς 17 (1/3 τριπ.).

ΛΕ ΠΟΡΤΕΛ (Ζιράρ): Φίσερ 13 (1/1 τριπ.), Μόνει-Ντέιντο 4, Γουίλις 3 (1/3 τριπ.), Λι 18 (2/4 τριπ.), Σμιθ 31 (5/8 τριπ.), Εμπουνανγκόμπε 11 (1/4 τριπ.), Ντελάγκ, Μπα 2, Πετέ 4.

