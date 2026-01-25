Λε Πορτέλ - Παρί 57-120: Σάρωσε με 63 πόντους διαφορά
Η Παρί επιβλήθηκε ολοκληρωτικά της Λε Πορτέλ που παραπαίει στη φετινή σεζόν. Η ομάδα του Φρανσέσκο Ταμπελίνι πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της χρονιάς, διαλύοντας την ουραγό του πρωταθλήματος με 120-57 και συνεχίζοντας την πορεία της προς την κορυφή της βαθμολογίας.
Παρά το τεράστιο προβάδισμα που είχε χτίσει εξαρχής, η Παρί δεν χαλάρωσε μετά την ανάπαυλα μετατρέποντας το δεύτερο μέρος σε τυπική διαδικασία. Μόνο στο φινάλε, με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί, οι φιλοξενούμενοι κατέβασαν ταχύτητα, κλείνοντας το παιχνίδι με μια διαφορά 63 πόντων.
Μπροστάρης σε αυτή την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, έχοντας όμως πολλή υποστήριξη από τους συμπαίκτες του.
Τα δεκάλεπτα: 17-32, 21-65, 36-96, 57-120
