Τρομερό σκηνικό: Ο Σλούκας μαθαίνει στον Χέιζ-Ντέιβις «χόρτο μαγικό»
Σε ρυθμούς «χόρτου μαγικού» έβαλε ο Κώστας Σλούκας μετά το τέλος του αγώνα με τη Μονακό για τα play-in στο Telekom Center Athens τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR και οι συμπαίκτες του μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την πρόκριση στα playoffs της Euroleague, όπου θα συναντήσουν τη Βαλένθια, βρέθηκαν μπροστά στην εξέδρα των οργανωμένων για να τραγουδήσουν το «χόρτο μαγικό».
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ που ακόμη δεν έχει μάθει τον πανηγυρισμό με τον μοναδικό τρόπο που γίνεται από τους συμπαίκτες του, δέχθηκε το... ταχύρρυθμο μάθημα από τον Κώστα Σλούκα που τον έβαλε άμεσα σε κλίμα «χόρτου μαγικού».
Η σκηνή ήταν απολαυστική και οι δυο παίκτες του «τριφυλλιού» έδειξαν να απολαμβάνουν τη στιγμή μαθητής και... δάσκαλος, ώστε να είναι έτοιμος ο Αμερικανός για την επόμενη φορά!
☘️💥 ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ σκηνή! Ο Σλούκας μαθαίνει στον Χέιζ Ντέιβις να κάνει χόρτο μαγικό#paobc pic.twitter.com/wJhNlcFL1X— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
