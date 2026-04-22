Σε ρυθμούς «χόρτου μαγικού» έβαλε ο Κώστας Σλούκας μετά το τέλος του αγώνα με τη Μονακό για τα play-in στο Telekom Center Athens τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR και οι συμπαίκτες του μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την πρόκριση στα playoffs της Euroleague, όπου θα συναντήσουν τη Βαλένθια, βρέθηκαν μπροστά στην εξέδρα των οργανωμένων για να τραγουδήσουν το «χόρτο μαγικό».

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ που ακόμη δεν έχει μάθει τον πανηγυρισμό με τον μοναδικό τρόπο που γίνεται από τους συμπαίκτες του, δέχθηκε το... ταχύρρυθμο μάθημα από τον Κώστα Σλούκα που τον έβαλε άμεσα σε κλίμα «χόρτου μαγικού».

Η σκηνή ήταν απολαυστική και οι δυο παίκτες του «τριφυλλιού» έδειξαν να απολαμβάνουν τη στιγμή μαθητής και... δάσκαλος, ώστε να είναι έτοιμος ο Αμερικανός για την επόμενη φορά!