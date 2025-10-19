Η Μονακό ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τη Βιλερμπάν για το γαλλικό πρωτάθλημα, έχοντας επικρατήσει με 102-98.

Σε παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος η Βιλερμπάν υποδέχθηκε τη Μονακό. Ύστερα από ένα εντυπωσιακό φινάλε, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε τη νίκη με 102-98.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα και πήγαν στα αποδυτήρια, όντας μρποστά στο σκορ με 56-41. Στο δεύτερο μισό, ο σύλλογος από το Μόντε Κάρλο βρήκε τα πατήματά του και οι δύο πλευρές πρόσφεραν ένα όμορφο ντέρμπι, με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί σε κρίσιμες βολές στο τέλος.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Μάικ Τζέιμς με 25 πόντους, στους 16 ακολούθησε ο Ντανιέλ Τάις, 13 είχε ο Έλι Οκόμπο, 12 ο Κεβάριους Χέις και 11 ο Μάθιου Στραζέλ.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Άνταμ Ατάμνα με 24 πόντους, 13 είχε ο Γκλιν Γουότσον, ενώ με 12 τελείωσε ο Εμπαγιέ Εντιαγέ με τον Νταβίντ Λάιτι.

Οι δύο πλευρές ετοιμάζονται πλέον για την έκτη αγωνιστική της Euroleague. Η Μονακό θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (23/10) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (21:05) ενώ η Βιλερμπάν την ίδια μέρα (20:30) θα υποδεχθεί τη Ντουμπάι BC.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 56-41, 76-72, 98-102

