Η Λε Μαν είναι η ομάδα που πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας, έχοντας πάρει τη νίκη επί της Παρί με 90-87.

Στον δεύτερο ημιτελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας, η Λε Μαν μπόρεσε να σοκάρει την Παρί και έχοντας ολοκληρώσει τη μεγάλη έκπληξη, επικράτησε με 90-87 για να πάρει την πρόκριση στον τελικό του SuperCoupe, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, την Κυριακή (21/9).

Πρόκειται για μια νέα διοργάνωση που συγκεντρώνει τους νικητές των τεσσάρων εθνικών διοργανώσεων (Betclic Elite, Pro B, Coupe de France, Leaders Cup), με τη Μονακό να συμμετέχει ως φιναλίστ του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς η Παρί κατέκτησε πέρσι τόσο τον τίτλο της Betclic Elite όσο και το Κύπελλο Γαλλίας.

Η Λε Μαν πήρε τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης, τελειώνοντας την αρχική περίοδο του αγώνα στο 28-23. Στη συνέχεια μάλιστα διατήρησε το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 52-40.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το σκορ έφτασε στο 74-65, με την Παρί να βγάζει αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει την ανατροπή, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ και έτσι η Λε Μαν έκανε την έκπληξη επικρατώντας με 90-87.

 

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σάνον Μπογκς με 20 πόντους ενώ από τους ηττημένους τους περισσότερους πόντους τους σημείωσε ο Ναντίρ Ιφί που έφτασε τους 27.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 52-40, 74-65, 90-87

Le MansFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
3Travante Williams2462/450.0%1/333.3%1/1100.0%1/250.0%347243231319
23Trevor Hudgins23195/1827.8%1/911.1%4/944.4%5/683.3%101531301512
21Wilfried Yeguete2163/837.5%3/837.5%0/00.0%0/10.0%246221131711
22Lucas Dufeal2242/450.0%2/366.7%0/10.0%0/00.0%11225110166
26David DiLeo26176/1250.0%1/333.3%5/955.6%0/00.0%066020001717
35Shannon Bogues23204/850.0%0/30.0%4/580.0%8/8100.0%02203101-1717
8TaShawn Thomas21115/1050.0%5/862.5%0/20.0%1/250.0%31421000-158
41Johnny Berhanemeskel1500/40.0%0/10.0%0/30.0%0/00.0%21301101-14-1
18Jonathan Jeanne1572/633.3%2/633.3%0/00.0%3/560.0%10112212-123
1Ugo Doumbia1000/10.0%0/10.0%0/00.0%0/00.0%11211000-92
4Bastien Grasshoff000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
-David Simonovic000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
Team/Coaches4261
TOTAL2009029/7538.7%15/4533.3%14/3046.7%18/2475.0%182240202311910108

ParisFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Justin Robinson2222/366.7%0/00.0%2/366.7%1/250.0%01121210-162
12Joël Ayayi12125/862.5%4/580.0%1/333.3%1/1100.0%11231111-1416
14Mouhammad Faye1441/250.0%1/250.0%0/00.0%2/2100.0%34703131410
24Yakuba Ouattara25166/1250.0%4/757.1%2/540.0%2/2100.0%12353211-719
35Derek Willis1783/560.0%1/1100.0%2/450.0%0/00.0%123230211311
22Nadir Hifi28277/1838.9%5/955.6%2/922.2%11/1384.6%134342401318
2Amath Mbaye2772/540.0%1/1100.0%1/425.0%2/2100.0%02211001138
8Léopold Cavaliere1921/425.0%1/333.3%0/10.0%0/00.0%17811200-48
20Ismael Bako1621/333.3%1/333.3%0/00.0%0/00.0%25714000-410
11Jeremy Morgan1152/450.0%1/250.0%1/250.0%0/00.0%0111513015
3Allan Dokossi921/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%20201010-15
10Ilian Moungalla000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
Team/Coaches2351
TOTAL2008729/6942.0%20/3655.6%9/3327.3%20/2387.0%153146222510817112

@Photo credits: @MSB_Officiel
     

