Η Λε Μαν είναι η ομάδα που πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας, έχοντας πάρει τη νίκη επί της Παρί με 90-87.

Στον δεύτερο ημιτελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας, η Λε Μαν μπόρεσε να σοκάρει την Παρί και έχοντας ολοκληρώσει τη μεγάλη έκπληξη, επικράτησε με 90-87 για να πάρει την πρόκριση στον τελικό του SuperCoupe, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, την Κυριακή (21/9).

Πρόκειται για μια νέα διοργάνωση που συγκεντρώνει τους νικητές των τεσσάρων εθνικών διοργανώσεων (Betclic Elite, Pro B, Coupe de France, Leaders Cup), με τη Μονακό να συμμετέχει ως φιναλίστ του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς η Παρί κατέκτησε πέρσι τόσο τον τίτλο της Betclic Elite όσο και το Κύπελλο Γαλλίας.

Η Λε Μαν πήρε τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης, τελειώνοντας την αρχική περίοδο του αγώνα στο 28-23. Στη συνέχεια μάλιστα διατήρησε το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 52-40.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το σκορ έφτασε στο 74-65, με την Παρί να βγάζει αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει την ανατροπή, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ και έτσι η Λε Μαν έκανε την έκπληξη επικρατώντας με 90-87.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σάνον Μπογκς με 20 πόντους ενώ από τους ηττημένους τους περισσότερους πόντους τους σημείωσε ο Ναντίρ Ιφί που έφτασε τους 27.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 52-40, 74-65, 90-87

Le Mans FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 3 Travante Williams 24 6 2/4 50.0% 1/3 33.3% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 3 4 7 2 4 3 2 3 13 19 23 Trevor Hudgins 23 19 5/18 27.8% 1/9 11.1% 4/9 44.4% 5/6 83.3% 1 0 1 5 3 1 3 0 15 12 21 Wilfried Yeguete 21 6 3/8 37.5% 3/8 37.5% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 2 4 6 2 2 1 1 3 17 11 22 Lucas Dufeal 22 4 2/4 50.0% 2/3 66.7% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 2 5 1 1 0 16 6 26 David DiLeo 26 17 6/12 50.0% 1/3 33.3% 5/9 55.6% 0/0 0.0% 0 6 6 0 2 0 0 0 17 17 35 Shannon Bogues 23 20 4/8 50.0% 0/3 0.0% 4/5 80.0% 8/8 100.0% 0 2 2 0 3 1 0 1 -17 17 8 TaShawn Thomas 21 11 5/10 50.0% 5/8 62.5% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 3 1 4 2 1 0 0 0 -15 8 41 Johnny Berhanemeskel 15 0 0/4 0.0% 0/1 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 1 -14 -1 18 Jonathan Jeanne 15 7 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0.0% 3/5 60.0% 1 0 1 1 2 2 1 2 -12 3 1 Ugo Doumbia 10 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 -9 2 4 Bastien Grasshoff 0 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - David Simonovic 0 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 4 2 6 1 TOTAL 200 90 29/75 38.7% 15/45 33.3% 14/30 46.7% 18/24 75.0% 18 22 40 20 23 11 9 10 108