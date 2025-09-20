Λε Μαν - Παρί 90-87: Έκανε την έκπληξη και... έφυγε για τον τελικό του Σούπερ Καπ
Στον δεύτερο ημιτελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας, η Λε Μαν μπόρεσε να σοκάρει την Παρί και έχοντας ολοκληρώσει τη μεγάλη έκπληξη, επικράτησε με 90-87 για να πάρει την πρόκριση στον τελικό του SuperCoupe, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, την Κυριακή (21/9).
Πρόκειται για μια νέα διοργάνωση που συγκεντρώνει τους νικητές των τεσσάρων εθνικών διοργανώσεων (Betclic Elite, Pro B, Coupe de France, Leaders Cup), με τη Μονακό να συμμετέχει ως φιναλίστ του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς η Παρί κατέκτησε πέρσι τόσο τον τίτλο της Betclic Elite όσο και το Κύπελλο Γαλλίας.
Η Λε Μαν πήρε τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης, τελειώνοντας την αρχική περίοδο του αγώνα στο 28-23. Στη συνέχεια μάλιστα διατήρησε το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 52-40.
Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το σκορ έφτασε στο 74-65, με την Παρί να βγάζει αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει την ανατροπή, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ και έτσι η Λε Μαν έκανε την έκπληξη επικρατώντας με 90-87.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σάνον Μπογκς με 20 πόντους ενώ από τους ηττημένους τους περισσότερους πόντους τους σημείωσε ο Ναντίρ Ιφί που έφτασε τους 27.
Τα δεκάλεπτα: 28-23, 52-40, 74-65, 90-87
|Le Mans
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|3
|Travante Williams
|24
|6
|2/4
|50.0%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|3
|4
|7
|2
|4
|3
|2
|3
|13
|19
|23
|Trevor Hudgins
|23
|19
|5/18
|27.8%
|1/9
|11.1%
|4/9
|44.4%
|5/6
|83.3%
|1
|0
|1
|5
|3
|1
|3
|0
|15
|12
|21
|Wilfried Yeguete
|21
|6
|3/8
|37.5%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2
|4
|6
|2
|2
|1
|1
|3
|17
|11
|22
|Lucas Dufeal
|22
|4
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|2
|5
|1
|1
|0
|16
|6
|26
|David DiLeo
|26
|17
|6/12
|50.0%
|1/3
|33.3%
|5/9
|55.6%
|0/0
|0.0%
|0
|6
|6
|0
|2
|0
|0
|0
|17
|17
|35
|Shannon Bogues
|23
|20
|4/8
|50.0%
|0/3
|0.0%
|4/5
|80.0%
|8/8
|100.0%
|0
|2
|2
|0
|3
|1
|0
|1
|-17
|17
|8
|TaShawn Thomas
|21
|11
|5/10
|50.0%
|5/8
|62.5%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|3
|1
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|-15
|8
|41
|Johnny Berhanemeskel
|15
|0
|0/4
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|1
|-14
|-1
|18
|Jonathan Jeanne
|15
|7
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|3/5
|60.0%
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|-12
|3
|1
|Ugo Doumbia
|10
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|-9
|2
|4
|Bastien Grasshoff
|0
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|David Simonovic
|0
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|4
|2
|6
|1
|TOTAL
|200
|90
|29/75
|38.7%
|15/45
|33.3%
|14/30
|46.7%
|18/24
|75.0%
|18
|22
|40
|20
|23
|11
|9
|10
|108
|Paris
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Justin Robinson
|22
|2
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|-16
|2
|12
|Joël Ayayi
|12
|12
|5/8
|62.5%
|4/5
|80.0%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100.0%
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|1
|-14
|16
|14
|Mouhammad Faye
|14
|4
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|3
|4
|7
|0
|3
|1
|3
|1
|4
|10
|24
|Yakuba Ouattara
|25
|16
|6/12
|50.0%
|4/7
|57.1%
|2/5
|40.0%
|2/2
|100.0%
|1
|2
|3
|5
|3
|2
|1
|1
|-7
|19
|35
|Derek Willis
|17
|8
|3/5
|60.0%
|1/1
|100.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|2
|3
|0
|2
|1
|13
|11
|22
|Nadir Hifi
|28
|27
|7/18
|38.9%
|5/9
|55.6%
|2/9
|22.2%
|11/13
|84.6%
|1
|3
|4
|3
|4
|2
|4
|0
|13
|18
|2
|Amath Mbaye
|27
|7
|2/5
|40.0%
|1/1
|100.0%
|1/4
|25.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|13
|8
|8
|Léopold Cavaliere
|19
|2
|1/4
|25.0%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|7
|8
|1
|1
|2
|0
|0
|-4
|8
|20
|Ismael Bako
|16
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|5
|7
|1
|4
|0
|0
|0
|-4
|10
|11
|Jeremy Morgan
|11
|5
|2/4
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|3
|0
|1
|5
|3
|Allan Dokossi
|9
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|5
|10
|Ilian Moungalla
|0
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|1
|TOTAL
|200
|87
|29/69
|42.0%
|20/36
|55.6%
|9/33
|27.3%
|20/23
|87.0%
|15
|31
|46
|22
|25
|10
|8
|17
|112
