Η Μονακό... σκόρπισε τη Φο με σκορ 93-66 για την 30ή αγωνιστική της γαλλικής λίγκας δίχως τον Μάικ Τζέιμς και πλέον στρέφεται στους δυο αγώνες με τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο (27 & 29/4).

Έπειτα από το break στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το 1-1 στην προημιτελική σειρά με τον Ολυμπιακό, η Μονακό επιβλήθηκε της Φο με σκορ 93-66 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, ανεβαίνοντας στο 22-8 στην κατάταξη της LNB και πιάνοντας στην κορυφή την Μπουλόν-Λεβαλουά (σ.σ. με ματς λιγότερο η Βιλερμπάν).

Ο Ντουέιν Μπέικον κουβάλησε επιθετικά τους Μονεγάσκους που παρατάχθηκαν δίχως τον Μάικ Τζέιμς για λόγους ξεκούρασης, σημειώνοντας 21 πόντους (2/4 τρίπ.) και 4 ριμπάουντ. Από 'κει και πέρα, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας πρόσθεσε 12 πόντους με 2/2 βολές, 5/7 δίποντα και 7 ριμπάουντ ενώ ο Ιμπραχίμα Φαλ-Φαγιέ έκανε double-double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Πλέον η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς περιμένει τον Ολυμπιακό στο Salle Gaston Médecin την Τετάρτη 27/4 και την Παρασκευή 29/4 για τα επόμενα δυο ματς των playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 44-39, 67-49, 93-66.

1. Μπουλόν-Λεβαλουά 22-8

2. Μονακό 22-8

3. Βιλερμπάν 21-8

4. Λιμόζ 18-11

5. Στρασμπούρ 17-11

6. Ορτέζ 16-12

7. Ντιζόν 17-13

8. ΛεΜαν 16-13

9. Ναντέρ 16-14

10. Σολέ 15-15

11. Μπουρζ 14-15

12. Γκραβελίν 13-17

13. Παρί 12-18

14. Ροάν 11-19

15. Λε Πορτέλ 10-20

16. Ορλεάν 9-19

17. Φο 9-21

18. Σαλόν 7-22

