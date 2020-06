Αναλαμβάνει την Ρίτας ο άλλοτε βοηθός του Κεμζούρα στον Ολυμπιακό (pic)

Μετά την απομάκρυνση του Ντέιβιντ Μπλατ από τον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Κεστούτις Κεμζούρα πρόσθεσε δίπλα του τον Ντονάλντας Καΐρις, ο οποίος με τη σειρά του αποτέλεσε παρελθόν όταν απομακρύνθηκε και ο Λιθουανός τεχνικός από τον πάγκο των «ερυθρολεύκων».

Στη συνέχεια ο Καΐρις ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σάρατοφ έχοντας στο πλευρό του τον Γιώργο Δέδα, ενώ όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι ο πάγκος της Ρίτας!

Donaldas Kairys is leaving Avtodor Saratov and is expected to be officially announced soon as the new head coach of Rytas Vilnius, according to sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 8, 2020