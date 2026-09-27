Κύπελλο Ανδρών: Μέγαρα ΟΝΕΧ και Interplast Κομοτηνή στο Final 4 του UNICEF Trophy

Δείτε τις ομάδες που πήραν τα τελευταία δύο εισιτήρια για το Final 4 του UNICEF Trophy.

Τα Μέγαρα ΟΝΕΧ και η Interplast Κομοτηνή πήραν τα τελευταία δύο εισιτήρια για το Final 4 του UNICEF Trophy, μετά τις νίκες που πέτυχαν σήμερα (27/9) επί του Παλαιού Φάληρου και της Kerakoll ΑΓΕΧ, αντίστοιχα.

Στις αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών, τα Μέγαρα ONEX επικράτησαν εκτός έδρας του Παλαιού Φαλήρου με σκορ 77-62 και η Interplast Κομοτηνή νίκησε στην έδρα της την Kerakoll ΑΓΕΧ με 76-67.

Στο Final 4 του UNICEF Trophy που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο, έχουν προκριθεί επίσης, ο Πανιώνιος Cosmorama Travel και η ΑΣΑ Αναγέννηση.

Αποτελέσματα

27/9

Κυριακή 27/9

Παλαιό Φάληρο-Mέγαρα ΟΝΕΧ 62-77

Interplast Κομοτηνή-Kerakoll ΑΓΕΧ 76-67

26/9

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-ΑΣΑ Αναγέννηση 87-88

Πανιώνιος Cosmorama Travel-Πρωτέας Βούλας 89-66

Οι αγώνες αναλυτικά

Παλαιό Φάληρο-Mέγαρα ΟΝΕΧ 62-77

Τα Μέγαρα ONEX πήραν από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα (10-14, 5΄) με τη διαφορά να αυξάνεται στη δεύτερη περίοδο στους 12 πόντους (17-29, 13′), αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο και τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 39-44 (24΄), η αδυναμία όμως που παρουσίασαν στην επίθεση και στην άμυνα, έδωσαν στην ομάδα των Μεγάρων την ευκαιρία να πάρει ξανά απόσταση ασφαλείας στο σκορ (44-59 29΄) να τη διατηρήσει στην τέταρτη περίοδο (52-63 32′), και να φτάσει στο τελικό 77-62.

Διαιτητές: Ζακεστίδης-Μπον-Σκαράς

Δεκάλεπτα: 15-27, 31-40, 52-61, 62-77

Παλαιό Φάληρο (Βασιλόπουλος-Χαρίσης): Άνγκλ 20 (3), Μοτσενίγος 11 (3), Κουκάς 12 (2), Καλογερίας 2, Μόσιαλος 5 (1), Μουάτσος 4, Σπύρογλου 2, Τσιουμπρής 1, Νιβολιανίτης 3 (1), Παυλίδης, Κοντούδης 2, Μπέκας.

Mέγαρα ΟΝΕΧ (Μάνταλος): Νότατζ 27 (4), Κομνιανίδης 4, Κολοφώτης 3, Γκάτζιας 4, Ροζάκης 14, Γκιουζελίδης 12, Μπρατσιάκος, Επαμεινώνδας 5 (1), Χαϊδεμένος 4, Τσάμης 1, Μαραθωνίτης 3 (1), Πεταλωτής.

Interplast Κομοτηνή-Kerakoll ΑΓΕΧ 76-67

Στο 2ο Λύκειο Κομοτηνής, η Kerakoll ΑΓΕΧ στο πρώτο ημίχρονο είχε ελαφρύ προβάδισμα (8-16, 7΄, 25-30, 17΄), η καλή άμυνα όμως της Interplast Κομοτηνή στην τρίτη περίοδο γύρισε τον αγώνα υπέρ των γηπεδούχων. Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, κι ενώ Χαλκίδα είχε το προβάδισμα με 34-32, η Κομοτηνή με δίποντο του Πέιν μπήκε στη θέση του οδηγού (36-35, 22΄) και διατηρήθηκε σε αυτή σε όλη της διάρκεια του υπόλοιπου αγώνα, φτάνοντας στη νίκη που της έδωσε το εισιτήριο για το Final 4 του UNICEF Trophy.

Διαιτητές: Μπακάλης-Λόρτος-Σμπρίνης

Δεκάλεπτα: 14-20, 32-34, 58-46, 76-67

Interplast Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης, Πέιν 16, Βίκτορ 15, Τουλούπης 8(1), Περρής 19(3), Λαγός 2, Σπυριδονίδης 6, Δρέλλας, Ανδρέου, Σπρίντζιος 3, Μόρας 7.

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης 7(1), Χόρν 16, Μπαλόπουλος 2, Παπανικολάου 2, Νούμερος 8(1), Καλιανιώτης 14, Παγουλάτος, Καραμαλέγκος 4, Γερομιχαλός 12(1), Μουτίδης 2.

Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, ήταν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2. Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, μπήκαν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο (26-27/9), με τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης, από την οποία βγήκαν τα εισιτήρια για το Final 4 στο UNICEF Trophy. που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου. Η κλήρωση για αυτή την φάση θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα της τελικής φάσης θα γίνει γνωστή αργότερα.