Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η χρήση του Συστήματος Στιγμιαίας Επανεξέτασης, καθώς και τα διορθώσιμα λάθη που προβλέπει το Άρθρο 45 παρουσιάζονται από το Gazzetta.

Η σωστή εφαρμογή των κανονισμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή ενός αγώνα μπάσκετ της Stoiximan GBL. Στο πλαίσιο αυτό, το Σύστημα Στιγμιαίας Επανεξέτασης (IRS) δίνει στους διαιτητές τη δυνατότητα να επανεξετάσουν συγκεκριμένες φάσεις, όταν αυτό προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Το Gazzetta παρουσιάζει όλες τις περιπτώσεις, προκειμένου να αντιληφθεί ο κόσμος τι συμβαίνει εντός του παρκέ με τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διαιτητές.

Παράλληλα, το Άρθρο 45 προβλέπει συγκεκριμένες περιπτώσεις «διορθώσιμων λαθών», τα οποία μπορούν να διορθωθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IRS;

Στα τελευταία δύο λεπτά του 4ου δεκαλέπτου ή της παράτασης, οι διαιτητές μπορούν να πάνε στο IRS για την εξέταση συγκεκριμένων φάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι παραβάσεις των 24" και 8", οι προσπάθειες για καλάθι εντός ή εκτός φάσης, καθώς και περιπτώσεις παρεμβολής ή παρέμβασης.

Επίσης, μπορεί να εξεταστεί εάν μια επαφή στο ημικύκλιο είναι επιθετικό ή αμυντικό σφάλμα, ενώ προβλέπεται επανεξέταση και για σφάλμα κατά την επαναφορά της μπάλας.

Η χρήση του IRS δεν περιορίζεται, ωστόσο, μόνο στα τελευταία δύο λεπτά. Σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση του αν ένα καλάθι είναι δύο ή τριών πόντων, για τον αριθμό των ελεύθερων βολών που πρέπει να εκτελεστούν, καθώς και για περιπτώσεις παρεμβολής ή παρέμβασης μετά από σφύριγμα.

Παράλληλα, μέσω του IRS μπορεί να εξεταστεί η κατηγορία ενός σφάλματος και η ενδεχόμενη αναβάθμιση ή υποβάθμισή του, να επανεξεταστεί ένα τεχνικό σφάλμα, αλλά και να εντοπιστούν συγκεκριμένα διορθώσιμα λάθη. Η διαδικασία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του σωστού παίκτη στις ελεύθερες βολές ή των συμμετεχόντων σε μια αψιμαχία.

Έλεγχος στη λήξη του αγώνα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα χρήσης του IRS στο τέλος του 4ου δεκαλέπτου ή της παράτασης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εξεταστεί εάν ένα καλάθι σημειώθηκε εμπρόθεσμα, καθώς και ο χρόνος που απέμενε μετά από παράβαση 24", παράβαση του χρόνου επίθεσης, παράβαση 8" ή σφάλμα που σημειώθηκε με τη λήξη του χρόνου.

Διορθώσιμα λάθη - Άρθρο 45

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα διορθώσιμα λάθη, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Κατηγορία 1

Η πρώτη κατηγορία αφορά λάθη που σχετίζονται με το σκορ, τις ελεύθερες βολές, την καταγραφή των στοιχείων του αγώνα και το χρονόμετρο.

Συγκεκριμένα, μπορούν να διορθωθούν περιπτώσεις όπου χορηγήθηκαν ελεύθερες βολές σε ομάδα ή παίκτη που δεν τις δικαιούται ή, αντίθετα, δεν χορηγήθηκαν ελεύθερες βολές που δικαιούται.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται η παραχώρηση ελεύθερης βολής σε λάθος παίκτη, η υποχρέωση λάθος παίκτη να εκτελέσει ελεύθερη βολή, καθώς και η εσφαλμένη κατακύρωση ή ακύρωση ενός ή περισσότερων πόντων.

Διορθώσιμα είναι επίσης λάθη στην αναφορά σφάλματος σε λάθος παίκτη, πρώτο προπονητή ή ομάδα, λάθη του σημειωτή που αφορούν τον πίνακα, τα σφάλματα ή τα τάιμ άουτ, καθώς και λάθη του χρονομέτρη σχετικά με την έναρξη, τη διακοπή ή τη ρύθμιση του χρόνου του αγώνα.

Κατηγορία 2

Η δεύτερη κατηγορία αφορά αποκλειστικά το χρονόμετρο και το χρονόμετρο των 24". Εδώ περιλαμβάνονται η λανθασμένη έναρξη, διακοπή ή ρύθμιση του χρονομέτρου επίθεσης, καθώς και η λανθασμένη ρύθμιση των χρονομέτρων επίθεσης.

Η σημασία της σωστής εφαρμογής

Η γνώση των περιπτώσεων στις οποίες επιτρέπεται η χρήση του IRS, αλλά και των διορθώσιμων λαθών του Άρθρου 45, είναι καθοριστική για την ορθή διαχείριση ενός αγώνα.

Η χρήση των προβλεπόμενων διαδικασιών δεν αντικαθιστά τη διαιτητική κρίση. Αποτελεί, όμως, ένα σημαντικό εργαλείο για την επιβεβαίωση των αποφάσεων, τη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών, με στόχο ένα παιχνίδι με σωστές αποφάσεις και ίσους όρους για όλες τις ομάδες.

