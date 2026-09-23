Δείτε τι συνέβη στα παιχνίδια για την 2η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας και ποιες ομάδες εξασφάλισαν την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την... τιμητική τους στις πέντε αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική της B' φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς πήραν και ισάριθμες προκρίσεις στην προσπάθεια που κάνουν για την είσοδο στο UNICEF Trophy που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα την πρόκριση πήραν ο Πανιώνιος, τα Μέγαρα, η ΑΣΑ Αναγέννηση, η Κομοτηνή και ο Πρωτέας Βούλας, ενώ η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμη αγώνες την Πέμπτη (24/9), αυτόν ανάμεσα στον Ιωνικό Νικ​​​​​​​αίας και την Χαλκίδα, καθώς και εκείνον του Παλαιού Φαλήρου κόντρα στον Γλαύκο Εσπέρου.

Την παράσταση έκλεψαν ο Πέιν με 32 πόντους και 4 τρίποντα στην πρόκριση της Κομοτηνής μέσα στην Αμαλιάδα, όπως επίσης και ο Πετράκης της Αναγέννησης, ο οποίος είχε 25 πόντους και 7 τρίποντα στο «διπλό» της ομάδας του μέσα στη ΧΑΝΘ.

Τα αποτελέσματα:

Πανελλήνιος- Πανιώνιος Cosmorama Travel 67-89

67-89 Κρόνος BC Plasis- Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 66-75

66-75 ΧΑΝΘ- ΑΣΑ Αναγέννηση 56-96

56-96 Κόροιβος- Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 82-87

82-87 Ιωνικός Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας 51-56

Αναλυτικά οι αγώνες:

Κόροιβος-Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 82-87

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Ρίζος-Νάστος (Κορομηλάς)

Δεκάλεπτα: 29-22, 53-49, 68-69, 82-87

Κόροιβος (Μάνος): Τζόουνς 15 (2), Κατοχιανός 6 (2), Μπάκναλ 2, Τσαφαράς 12 (2), Κοκορέλης 5 (1), Κάτζος 12 (2), Κιόσια 2, Ο’Μπάνον 22 (1), Τάταρης 6

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης, Πέιν 32 (4), Βίκτορ 13, Βλάσσης, Τουλούπης 12 (2), Περρής 14 (4), Λαγός 7 (1), Σπυριδονίδης 3 (1), Ανδρέου, Σπρίντζιος 4, Μόρας 2

Ιωνικός Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας 51-56

Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Ντόγκας-Αγραφιώτης Β. (Πανταζής)

Δεκάλεπτα: 9-15, 23-31, 37-45, 51-56

Ιωνικός Ιωνίας (Γκαϊτατζής): Κουρτίδης, Βλάσιος 1, Ελευθεριάδης 9 (1), Μαλανδρής 6 (1), Πιλκούδης 6, Ουίλιαμς 22 (2), Κωνσταντινίδης 2, Βλάχος 4, Κοχλιαρίδης 1, Στρυβάκης

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου, Παπανικολάου 6 (1), Ζαν Μπατίστ 5 (1), Μερμίγκης 4, Κόης 11 (3), Μπέλη 5, Κάλλας 2, Κολσούζογλου 7, Μπρόντι 8 (2), Κωτσαράς, Αναστασόπουλος 8 (2)

ΧΑΝΘ-ΑΣΑ Αναγέννηση 56-96

Διαιτητές: Ταρενίδης-Παζώλης-Γεωργούλης (Παραλικίδης)

Δεκάλεπτα: 13-33, 22-61, 43-76,

ΧΑΝΘ (Καραπιπερίδης): Ταζόπουλος 4, Τσάκος 10 (2), Ντόντης 5 (1), Στράντζαλης, Κοντογιάννης 4, Ζωγράφος 2, Ντωνές 6 (1), Μόσλεϊ 25, Τσούνιας, Χατζηβασιλείου

ΑΣΑ Αναγέννηση (Παπαδάκης): Στιούαρντ 14 (4), Ιωακειμίδης 8 (2), Γιαννούλτσης 8 (1), Πετράκης 25 (7), Μπράντλεϊ 9 (1), Κογιώνης 16, Ρουκουνάκης 3 (1), Πρέκας 13 (2).

Πανελλήνιος-Πανιώνιος Cosmorama Travel 67-89

Διαιτητές: Τσολάκος-Παπαδόπουλος Χρ.-Ρώτας (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 22-19, 37-44, 51-62

Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Άντερσον 23 (2), Μοίρας, Τάττης, Οικονόμου 8 (1), Δρίτσας 3, Κατιάκος, Γενιτσαρίδης, Καΐκας, Κουρτίδης 20 (2), Δόξας 8, Βασιλειάδης, Ευστρατίου 5 (1)

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 18 (2), Κολοβέρος 15 (2), Καρράς, Πιλάβιος 4, Γερομιχαλός 11 (1), Χριστοφίλης 8 (2), Καμαριανός 7 (1), Δενδρινός 9 (1), Μπάρλος 2, Σταυρακούκας 2, Σασλόγλου, Ουόλτερς 13 (1)

Κρόνος BC Plasis-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 66-75

Διαιτητές: Κάρδαρης-Αργυρούδης-Βαγγάλης (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 13-24, 24-44, 49-58, 66-75

Κρόνος BC Plasis (Καραμπάς): Κιούσης 25 (3), Γκάθραϊτ 7, Παπαδιονυσίου 5, Γκρέκας 6 (1), Δέλγας, Τζιάλλας 12, Βασιλαντωνάκης, Δημητρέλλος 3 (1), Γράβας, Τσουγιάννης 8

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 3, Γκάτζιας 8 (2), Νότατζ 12 (1), Χαϊδεμένος, Επαμεινώνδας 13 (3), Πεταλωτής, Μαραθωνίτης 6 (2), Γκιουζελίδης 9, Κολοφώτης 6, Κομνιανίδης 14 (1), Ροζάκης 3, Τσάμης 1.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 24/9:

Ιωνικός Ν.-Kerakoll ΑΓΕΧ

Π. Φάληρο-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

3η αγωνιστική (26-27/9)