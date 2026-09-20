Κύπελλο Ανδρών – UNICEF Trophy: Τα αποτελέσματα (Β’ Φάση, 1η αγ.)

Δείτε τα αποτελέσματα της Β΄Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, με φόντο το UNICEF Trophy που θα διεξαχθεί το διάστημα 19-20 Δεκεμβρίου

Η δράση για την πρώτη αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με φόντο το UNICEF Trophy που θα διεξαχθεί το διάστημα 19-20 Δεκεμβρίου, συνεχίστηκε την Κυριακή (20/9), με το “παζλ” για τη 2η αγωνιστική της Τετάρτης (23/9) να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 19/9:

Ιωνικός Νικαίας-Πανερυθραϊκός 78-68

Πανιώνιος-Αμύντας 89-60

Ιωνικός Ιωνίας-Σοφάδες 81-79

Το πρόγραμμα της Κυριακής 20/9:

Πεύκη-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 64-79

Αθηναϊκός-Πανελλήνιος 70-85

Α.Κ. Καρδίτσας-ΧΑΝΘ 78-82

Π. Φάληρο-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-82

Αναλυτικά οι αγώνες:

Αθηναϊκός-Πανελλήνιος 70-85

Διαιτητές: Βαγγάλης-Πολάτογλου-Ουσταμπασίδης

Δεκάλεπτα: 12-15, 37-35, 57-57, 70-85

Αθηναϊκός (Δεσποτάκης): Γκιούλης, Κατσούλος, Σκαραφίγκας, Παπανδρέου 11 (1), Κοντός Ι. 12, Κοντός Γ., Σαξιώνης 26 (3), Παπαφλωράτος 3, Μουστόπουλος 6, Αδαμόπουλος 7 (1), Τσιμπιράκης 5, Αποστόλου

Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Άντερσον 27 (1), Μοίρας 11 (1), Οικονόμου 7 (1), Δρίτσας 5 (1), Κατιάκος, Γενιτσαρίδης, Καΐκας, Κουρτίδης 10 (2), Δόξας 10, Μόρφος 6,Βασιλειάδης, Ευστρατίου.

Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας-ΧΑΝΘ 78-82

Διαιτητές: Ζαχαρής-Πράττος-Γιαννούλης

Δεκάλεπτα: 14-27, 30-53, 45-67

Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας (Μυλωνάς): Πηλίτσης Μ. 16 (1), Μπαλασής 5 (1), Μπενέκης 5 (1), Μπαχτσεβάνης 6 (2), Πηλίτσης Κ. 13 (1), Κουτσιογκούλος, Παπαδόπουλος 13 (1), Πέρκας 7, Πασαγιάννης 5, Τζουβάρας 8

ΧΑΝΘ (Καραπιπερίδης): Ταζόπουλος 11 (1), Τσάκος 3, Ντόντης 6 (1), Στράντζαλης 6, Κοντογιάννης 16, Ζωγράφος 2, Ντωνές 7 (1), Μόσλεϊ 31 (1)

Πεύκη-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 64-79

Διαιτητές: Καραπαπάς-Ραπτογιάννης-Ρώτας

Δεκάλεπτα: 23-16, 40-31, 50-55, 64-79

Πεύκη (Παύλος): Σγουμπόπουλος 9 (1), Σπανός 12 (3), Χριστόδουλος 14, Δήμου 8 (2), Μπόσκοβιτς 3, Γιακαϊ 2, Καζάζης 6, Κορκοσούρας 4, Λέζος 2, Γιαννάκης 2, Κωνσταντακόπουλος 2.

Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καραμπάς): Γκρέκας 9 (1), Τσουργιάννης 17, Κιούσης 11, Γκαθράιτ 21 (5), Δέγλας, Γραβάς 8, Τζιάλλας 2, Παλουκάκος 2, Βασιλαντωνάκης 2, Παπαδιονυσίου 4, Δημητρέλος 3 (1), Ταρατόρης.

Π. Φάληρο-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-82

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Ρίζος-Κουτίβης

Δεκάλεπτα: 22-14, 41-38, 57-66, 85-82

Παλαιό Φάληρο (Χαρίσης): Μουάτσος 14, Κοντούδης 8, Σπυρόγλου 15 (1), Μόσιαλος 18 (3), Μοτσενίγος 11 (3), Κουκάς 5, Άνγκλ 6, Καλογερίας 3 (1), Τσιουμπρής 3 (1), Αλέξης, Παυλίδης 2.

ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Μαραγκουδάκης 17, Πούλος 22 (4), Ράλλης 15 (4), Μέγγος 6, Δένδης 3 (1), Κατσιγιάννης 4, Αλεξανδρόπουλος 4, Σταμούλος 1, Γκίκας 5, Οικονομίδης 5 (1), Μανωλιτσάκης.

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική των αγώνων κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας 21/9:

Σπόρτιγκ 18.00 Σπόρτιγκ-ΑΓΕ Χαλκίδας Κάρδαρης-Μπον-Αλεξόπουλος (Ηπιώτης)

2η αγωνιστική (23/9)

35. Νικητής Αγώνα 27 (Σπόρτιγκ-ΑΓΕ Χαλκίδας)-Ιωνικός Νίκαιας

36. Πανελλήνιος-Πανιώνιος

37. Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΝΕ Μεγαρίδος

38. ΧΑΝΘ-ΑΣΑ Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

39. Παλαιό Φάληρο-Γλαύκος Έσπερος

40. Κόροιβος Αμαλιάδας-ΓΑΣ Κομοτηνή

41. Ιωνικός Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας

Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.