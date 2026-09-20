Κύπελλο Ανδρών – UNICEF Trophy: Τα αποτελέσματα (Β’ Φάση, 1η αγ.)
Η δράση για την πρώτη αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με φόντο το UNICEF Trophy που θα διεξαχθεί το διάστημα 19-20 Δεκεμβρίου, συνεχίστηκε την Κυριακή (20/9), με το “παζλ” για τη 2η αγωνιστική της Τετάρτης (23/9) να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 19/9:
- Ιωνικός Νικαίας-Πανερυθραϊκός 78-68
- Πανιώνιος-Αμύντας 89-60
- Ιωνικός Ιωνίας-Σοφάδες 81-79
Το πρόγραμμα της Κυριακής 20/9:
- Πεύκη-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 64-79
- Αθηναϊκός-Πανελλήνιος 70-85
- Α.Κ. Καρδίτσας-ΧΑΝΘ 78-82
- Π. Φάληρο-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-82
Αναλυτικά οι αγώνες:
Αθηναϊκός-Πανελλήνιος 70-85
Διαιτητές: Βαγγάλης-Πολάτογλου-Ουσταμπασίδης
Δεκάλεπτα: 12-15, 37-35, 57-57, 70-85
Αθηναϊκός (Δεσποτάκης): Γκιούλης, Κατσούλος, Σκαραφίγκας, Παπανδρέου 11 (1), Κοντός Ι. 12, Κοντός Γ., Σαξιώνης 26 (3), Παπαφλωράτος 3, Μουστόπουλος 6, Αδαμόπουλος 7 (1), Τσιμπιράκης 5, Αποστόλου
Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Άντερσον 27 (1), Μοίρας 11 (1), Οικονόμου 7 (1), Δρίτσας 5 (1), Κατιάκος, Γενιτσαρίδης, Καΐκας, Κουρτίδης 10 (2), Δόξας 10, Μόρφος 6,Βασιλειάδης, Ευστρατίου.
Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας-ΧΑΝΘ 78-82
Διαιτητές: Ζαχαρής-Πράττος-Γιαννούλης
Δεκάλεπτα: 14-27, 30-53, 45-67
Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας (Μυλωνάς): Πηλίτσης Μ. 16 (1), Μπαλασής 5 (1), Μπενέκης 5 (1), Μπαχτσεβάνης 6 (2), Πηλίτσης Κ. 13 (1), Κουτσιογκούλος, Παπαδόπουλος 13 (1), Πέρκας 7, Πασαγιάννης 5, Τζουβάρας 8
ΧΑΝΘ (Καραπιπερίδης): Ταζόπουλος 11 (1), Τσάκος 3, Ντόντης 6 (1), Στράντζαλης 6, Κοντογιάννης 16, Ζωγράφος 2, Ντωνές 7 (1), Μόσλεϊ 31 (1)
Πεύκη-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 64-79
Διαιτητές: Καραπαπάς-Ραπτογιάννης-Ρώτας
Δεκάλεπτα: 23-16, 40-31, 50-55, 64-79
Πεύκη (Παύλος): Σγουμπόπουλος 9 (1), Σπανός 12 (3), Χριστόδουλος 14, Δήμου 8 (2), Μπόσκοβιτς 3, Γιακαϊ 2, Καζάζης 6, Κορκοσούρας 4, Λέζος 2, Γιαννάκης 2, Κωνσταντακόπουλος 2.
Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καραμπάς): Γκρέκας 9 (1), Τσουργιάννης 17, Κιούσης 11, Γκαθράιτ 21 (5), Δέγλας, Γραβάς 8, Τζιάλλας 2, Παλουκάκος 2, Βασιλαντωνάκης 2, Παπαδιονυσίου 4, Δημητρέλος 3 (1), Ταρατόρης.
Π. Φάληρο-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-82
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Ρίζος-Κουτίβης
Δεκάλεπτα: 22-14, 41-38, 57-66, 85-82
Παλαιό Φάληρο (Χαρίσης): Μουάτσος 14, Κοντούδης 8, Σπυρόγλου 15 (1), Μόσιαλος 18 (3), Μοτσενίγος 11 (3), Κουκάς 5, Άνγκλ 6, Καλογερίας 3 (1), Τσιουμπρής 3 (1), Αλέξης, Παυλίδης 2.
ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Μαραγκουδάκης 17, Πούλος 22 (4), Ράλλης 15 (4), Μέγγος 6, Δένδης 3 (1), Κατσιγιάννης 4, Αλεξανδρόπουλος 4, Σταμούλος 1, Γκίκας 5, Οικονομίδης 5 (1), Μανωλιτσάκης.
Μπορείτε να δείτε τη στατιστική των αγώνων κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Το πρόγραμμα της Δευτέρας 21/9:
- Σπόρτιγκ 18.00 Σπόρτιγκ-ΑΓΕ Χαλκίδας Κάρδαρης-Μπον-Αλεξόπουλος (Ηπιώτης)
2η αγωνιστική (23/9)
- 35. Νικητής Αγώνα 27 (Σπόρτιγκ-ΑΓΕ Χαλκίδας)-Ιωνικός Νίκαιας
- 36. Πανελλήνιος-Πανιώνιος
- 37. Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΝΕ Μεγαρίδος
- 38. ΧΑΝΘ-ΑΣΑ Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου
- 39. Παλαιό Φάληρο-Γλαύκος Έσπερος
- 40. Κόροιβος Αμαλιάδας-ΓΑΣ Κομοτηνή
- 41. Ιωνικός Ιωνίας-Πρωτέας Βούλας
Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy
Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.
Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.
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