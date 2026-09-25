Με ανακοίνωση της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09) σε ηλικία 77 ετών.

Τη θλίψη στον οργανισμό του ΠΑΟΚ σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομα του με τον δικέφαλο του βορρά, καθώς το 1994 ως προπονητής οδήγησε την ομάδα από τη Θεσσαλονική στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς, επικρατώντας σε διπλούς τελικούς της ιταλικής Στεφανέλ Τεργέστης.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της, για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Με απέραντη θλίψη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον σπουδαίο Σούλη Μαρκόπουλο.

Με βαθιά οδύνη και απέραντη θλίψη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν άνθρωπο που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και "έφυγε" σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών.

Ένας εμβληματικός προπονητής, με διαδρομή που εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, ένας σπουδαίος δάσκαλος του αθλήματος και μια προσωπικότητα που άφησε το αποτύπωμά της σε κάθε ομάδα που υπηρέτησε.

Για τον ΠΑΟΚ, όμως, ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Υπήρξε ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994. Κάθισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε 393 επίσημα παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους και παραμένει ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Το έργο, η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν ζωντανά, όχι μόνο στις σπουδαίες στιγμές που χάρισε στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην εξέλιξη ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο υπηρέτησε με γνώση, πάθος και αξιοπρέπεια.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του».