ΑΟ Σπόρτιγκ – ΑΓΕ Χαλκίδας: Νέα ημερομηνία διεξαγωγής, λόγω σπασμένου ταμπλό
Απρόοπτο συνέβη λίγο πριν την αναμέτρηση του Σπόρτιγκ με τη ΑΓΕ Χαλκίδας για την 1η αγωνιστική της Β΄φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος.
Συγκεκριμένα προέκυψε πρόβλημα στο ταμπλό, μετά από κάρφωμα παίκτη στην προθέρμανση και η αναμέτρηση αναβλήθηκε.
Η ενημέρωση της ΕΟΚ:
«Μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, ο αγώνας ΑΟ Σπόρτιγκ – ΑΓΕ Χαλκίδας για την 1η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Aνδρών, που δε πραγματοποιήθηκε σήμερα λόγω προβλήματος που προέκυψε στο ταμπλό της μπάσκετας, θα διεξαχθεί αύριο στις 21/09/2026 και ώρα 19.00 στο Κλειστό Γήπεδο Σπόρτιγκ».
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