Τρομερό σκηνικό συνέβη στο γήπεδο του Σπόρτιγκ, πριν την αναμέτρηση της ομάδας των Πατησίων με την ΑΓΕ Χαλκίδας, αφού έσπασε το ταμπλό και αναβλήθηκε ο αγώνας.

Απρόοπτο συνέβη λίγο πριν την αναμέτρηση του Σπόρτιγκ με τη ΑΓΕ Χαλκίδας για την 1η αγωνιστική της Β΄φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα προέκυψε πρόβλημα στο ταμπλό, μετά από κάρφωμα παίκτη στην προθέρμανση και η αναμέτρηση αναβλήθηκε.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ:

«Μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, ο αγώνας ΑΟ Σπόρτιγκ – ΑΓΕ Χαλκίδας για την 1η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Aνδρών, που δε πραγματοποιήθηκε σήμερα λόγω προβλήματος που προέκυψε στο ταμπλό της μπάσκετας, θα διεξαχθεί αύριο στις 21/09/2026 και ώρα 19.00 στο Κλειστό Γήπεδο Σπόρτιγκ».