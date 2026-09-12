Δείτε όλα τα αποτελέσματα από την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος με αγώνες των ομάδων της National League 1.

Το Κύπελλο Ελλάδος έκανε την πρεμιέρα του σήμερα (12/09) με αγώνες των ομάδων της National League 1.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα:

Δούκας-ΚΟ Χολαργού 54-69

Απόλλων Π.-Ηλυσιακός 88-38

ΑΜ Ελευσίνας-Σπόρτιγκ 60-76

Αιγάλεω-Π. Φάληρο 75-95

Ερμής Αργυρούπολης-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 76-83

Γαργαλιάνοι-Ιωνικός Ν. 82-89

Πανελλήνιος-Εθνικός Διστόμου 79-69

Ιόνιος-Πανόραμα 72-79

Αναλυτικά οι αγώνες:

National League 1

12/9

Δούκας-ΚΟ Χολαργού 54-69

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χρ.-Πολάτογλου-Κουτίβης (Γιαλιάς)

Δεκάλεπτα: 16-17, 28-33, 44-60, 54-69

Δούκας (Σκαραφίγκας): Ραπτίδης 14 (3), Ξυδάς 7 (1), Κοντός 4, Μανωλάτος 6, Γώγος 5, Καραϊσκος 2, Ιωάννου 1, Κουζούκας 3, Καραϊσκος Αν. 4, Τσιβεριώτης 8 (1), Ζέρβας

ΚΟ Χολαργού (Κουφός): Καραλευθέρης 14 (2), Τσιαβές 8, Χρήστου 6 (2), Πολυτάρχου 4 (1), Μιλούσης 8, Κοντούδης, Γκαβασιάδης 19, Τσορμπατζόγλου 3 (1), Γκάτζο 6 (2), Μάχος 1, Μουρατίδης Ξ., Μαυρογιάλης



Απόλλων Π.-Ηλυσιακός 88-38

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Λογοθέτης-Ελ Ανύ (Καράτσαλος)

Δεκάλεπτα: 25-15, 40-23, 67-30, 88-38

Απόλλων Π. (Τζαμάκος): Καλημέρης 4, Χείλαρης 14 (2), Μπάλος 10 (2), Σλέιτερ 17 (5), Νικολής 5 (1), Ανέστης 10 (1), Μπολδόγλου 6, Γκαζέλας 8 (2), Μελαδιανός 11, Φραγκούλης 2, Μήτσος 1, Μαντζούντσος

Ηλυσιακός (Μυριούνης): Γεωργοπαπαδάκος 7 (1), Χατζησταματίου Κ. 4, Φαρατζής 7, Πολυμένης 3, Χατζησταματίου Δ. 4, Σωτηρόπουλος 8, Ολουβατόμπι 1, Λάμπρου 4, Φώτσης, Χατζής, Σκόνδρας, Χατζής

ΑΜ Ελευσίνας-Σπόρτιγκ 60-76

Διαιτητές: Αργυρούδης-Τζανετάκης-Ιωάννου (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 20-14, 35-33, 48-55, 60-76

ΑΜ Ελευσίνας (Σορώτος): Μαργέλης 13 (2), Αϊβαζίδης 10 (2), Μιχαήλ 7, Ντράσκοβιτς 11, Λάκοβ 7 (2), Νάσσης 2, Καρακατσάνης 4, Χαρούνι 6, Τουμαζάτος, Πατεράκης

Σπόρτιγκ (Αποστολίδης): Χιλ 22 (1), Λάμπεσις 6, Γοργόνης 13 (2), Πετρίδης 8, Δομπρογιάννης, Καμπερίδης 15, Δήμος 2, Παυλόπουλος 4, Δήμου 6, Λαμπρόπουλος Γ.

Αιγάλεω-Π. Φάληρο 75-95

Διαιτητές: Κοϊμτζόγλου-Ραπτογιάννης-Πετράκης Ι. (Ζερβούδης)

Δεκάλεπτα: 10-18, 28-45, 50-68, 75-95

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Χέντερσον 24 (1), Κουστένης 12, Χρυσόπουλος 10 (1), Κουκουνιάς 9, Γιαννούλης 4, Γεωργιάδης 2, Μωραϊτης 4, Βάλκοβ, Σαρρής 2, Βέλκος 2, Δεμερούδης 6 (2)

Π. Φάληρο (Γούναρης): Μοτσενίγος 6 (1), Καλογεριάς 12, Άνγκλ 11 (1), Κοντούδης 10, Νιβολιανίτης 5 (1), Κούκας 11 (3), Μόσιαλος 13 (3), Μουάτσος 19 (2), Τσιουμπρής 4, Αλέξης 2, Λουλουδιάς 2

Ερμής Αργυρούπολης-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 76-68

Διαιτητές: Στρέμπας-Ρώτας-Σερίφης (Καρούντζος)

Δεκάλεπτα: 20-22, 42-44, 68-53, 76-68

Ερμής Αργυρούπολης (Ιμπραημάκης): Πεφάνης 18 (6), Δημάκος 14 (1), Γάργαλης 14, Παυλόπουλος 14, Κυριακόπουλος 4, Τζάιδας 8, Ρενιέρης 4, Καλαμπόγιας, Βλάχος, Βασιλάκος

Έσπερος ΓΣ Λαμίας (Σοφογιάννης): Ντίνος 11 (2), Φρι 11 (2), Γρούδος 12, Σακελλαρίου 13 (1), Κοντολάτος 17 (2), Αντωνόπουλος, Κόμτσιας 4, Καρανίκας, Αργύρης

Γαργαλιάνοι-Ιωνικός Ν. 82-89

Διαιτητές: Ρίζος-Νάστος-Μπακετέα (Γιαλικάρης)

Δεκάλεπτα: 21-19, 47-40, 66-66, 82-89

Γαργαλιάνοι (Γκαβανόπουλος): Μανάκας 19 (3), Γαβρίλης 15 (3), Γυφτάκης 16 (2), Σαλάι 8 (1), Μισαηλίδης 14 (2), Τασσόπουλος 7 (2), Οούντε 3 (1), Σμιθ, Γρηγορίου

Ιωνικός Ν. (Καυκής): Καλδής 17 (1), Μπουργάνος 15 (1), Παπαζήσης 16 (4), Γιούσι 7, Ψημίτης 13 (2), Λεκάκης 8, Πουλής 8 (1), Ζαρκαδάκης 5, Κρίπτσι, Χατζηκυριάκος Γ., Μαυρομιχάλης, Σιάχος

Πανελλήνιος-Εθνικός Διστόμου

Διαιτητές: Καραπαπάς-Ουσταμπασίδης-Σκάρας (Καλαφάτης)

Δεκάλεπτα: 27-24, 46-41, 62-56, 79-69

Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Άντερσον 31 (2), Δρίτσας 9 (2), Κουρτίδης 15 (1), Μοίρας 2, Οικονόμου, Δόξας 8, Μόρφος 2, Γενιτσαρίδης 2, Τάττης 4, Κατιάκος 6

Εθνικός Διστόμου (Ντάλλης): Βασιλόπουλος, Φόστερ 16 (2), Τόλα 15, Χουχούμης 19 (4), Τοπάλι 12 (2), Μπακέας, Υφαντής 3 (1), Υμερι 4, Τσιανάκας

Ιόνιος-Πανόραμα 72-79

Διαιτητές: Λιότσιος-Τούσης-Γκούμας (Μιχαλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 20-31, 38-53, 54-64, 72-79

Ιόνιος (Γεωργίου): Κάππης 13 (2), Γουόλτερς 6, Ρουμελιώτης Διον. 14, Σπίνουλας 21 (3), Νυδριώτης 5 (1), Μυκονιάτης 5 (1), Κρεμπούνης 5 (1), Βασιλόπουλος 3 (1), Ρουμελιώτης Δ., Μωραϊτης, Μουδόπουλος, Γεωργίου

Πανόραμα (Κεσαπίδης): Πούντος 10 (1), Γκοτζαμανίδης 23 (2), Σιγάλας 3 (1), 2, Μελαδιάνος 12 (2), Τσαλταφερίδης 4, Παυλίδης 7 (2), Σιμεόνοβ 10 (2), Ταλιχμανίδης 8 (2), Νούλας

Το αυριανό πρόγραμμα

National League 1

13/9

Γ. Μπουρούσης 17.00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Ιωνικός Ιωνίας Μαραμής-Κοντογιάννης-Γιατρόπουλος (Τέγα)

Λ. Αιδηψού 17.00 Σύλλας Αιδηψού-ΕΑ Προμηθέας 2014 Καλογερόπουλος-Τσουρή-Αλεξόπουλος Χρ. (Χριστοδούλου)

National League 2

13/9

Μ. Μερκούρη 17.00 Ηρόδοτος-ΑΓΟ Ρεθύμνου Ξυλάς-Παπαδάκη-Πετράκης Κ. (Μακρής)

Πεύκης 17.00 Πεύκη-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας Αλεξόπουλος Π.-Αντωνιάδης-Παυλόπουλος (Ζαγκλής)

Ν. Παξιμαδάς 17.00 Άρης Πετρούπολης-Μανδραϊκός Γαραντζιώτης-Μπερέτσος-Λελεδάκη (Ζώης)

Σχηματαρίου 17.00 Πρωτέας Σχηματαρίου—Εκπαιδευτήρια Πλάτων Βελέντζας-Κατσιμάρδος-Καραπάνος (Ιωάννου)

Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-ΑΚ. Καλ. Καρδίτσας Κατωτικίδης-Λυγούρας-Χαλόφτης (Μαρινέλης)

Νάουσας 17.00 Ζαφειράκης-Πάνθηρες Ντόγκας-Χατζηκώστας-Αναστασιάδης Γ. (Παπαπέτρου)

Γ. Μακρής 17.00 Προσοτσάνη-Ολυμπιακός Βόλου Βογιάκης-Εκίζογλου-Δώνης Τρυφ. (Γαϊτάνης)

2η αγωνιστική

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NL1 & NL2 ΝΟΤΟΥ

Τετάρτη 16/9/26

Νικητής Αγώνα 13 – Αθηναϊκός ΑΣ

Πανελλήνιος ΓΣ – Νικητής Αγώνα 14

ΑΟ Παλαιού Φαλήρου – ΚΟ Χολαργού

Ερμής ΑΟ Αργυρούπολης – ΑΟ Σπόρτιγκ

Νικητής Αγώνα 7 – ΑΣ Απόλλων Πατρών

Νικητής Αγώνα 11 – Νικητής Αγώνα 12

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NL1 & NL2 ΒΟΡΡΑ

Τετάρτη 16/9/26

Νικητής Αγώνα 17 – Νικητής Αγώνα 15

ΧΑΝΘ – ΑΣ Πανόραμα

Νικητής Αγώνα 16 – Νικητής Αγώνα 10

Β’ ΦΑΣΗ

1η αγωνιστική

Σάββατο-Κυριακή 19-20/9

Νικητής Αγώνα 21 – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας – Πανερυθραϊκός ΑΣ

Νικητής Αγώνα 23 – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Νικητής Αγώνα 20 – Νικητής Αγώνα 22

Νικητής Αγώνα 19 – Νικητής Αγώνα 18

Πανιώνιος – ΑΟ Αμύντας

Νικητής Αγώνα 24 – Νικητής Αγώνα 25

Νικητής Αγώνα 26 – ΓΣ Σοφάδων

2η αγωνιστική

Τετάρτη 23/9/2026

Νικητής Αγώνα 27 – Νικητής Αγώνα 28

Νικητής Αγώνα 32 – Νικητής Αγώνα 31

Νικητής Αγώνα 29 – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΣΑ Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Νικητής Αγώνα 33

Νικητής Αγώνα 30 – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΑΣΑ Κόροιβος – ΓΑΣ Κομοτηνή

Νικητής Αγώνα 34 – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

3η αγωνιστική

Σάββατο-Κυριακή 26-27/9

Νικητής Αγώνα 37 – Νικητής Αγώνα 39

ΓΣ Λαυρίου- Νικητής Αγώνα 38

Νικητής Αγώνα 40 – Νικητής Αγώνα 35

Νικητής Αγώνα 36 – Νικητής Αγώνα 41

Γ’ ΦΑΣΗ FINAL FOUR – UNICEF TROPHY 19 – 20/12